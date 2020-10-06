«Пепперштейн, сюрреалити-шоу» Евгения Митты

Евгений Митта — давний летописец российского совриска: он успел сделать документальные фильмы об Олеге Кулике, Виноградове и Дубоссарском, Тимуре Новикове (в творческом дуэте с Александром Шейном) и Pussy Riot (самостоятельно). Каждая из этих документалок была в том числе и реакцией на цайтгайст — Митта, как бывший галерист, точно чувствует актуальность, и его фильмы всегда были не просто портретами художников, но портретами на фоне современности (даже в случае Новикова, уже к тому времени покойного).

«Пепперштейн, сюрреалити-шоу» снимался на протяжении шести лет, и его 20 коротких, примерно 15-минутных, эпизодов — не только хроника новейшего творчества Пепперштейна, но и, так сказать, мемуары художника: воспоминания о детстве, проведенном в подмосковных домах творчества, о психоделических свершениях бурных 90-х и так далее; в принципе, метасюжет тут — это история возникновения группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”». Сериал появился как нельзя вовремя: Пепперштейн, всегда, впрочем, бывший любимцем как галерей, так и глянца, сейчас находится на (очередном) пике своей карьеры. Ставший постоянным резидентом «Гаража» (выставки, публикация сборника рассказов), он расширил сферу влияния и недавно сделал книжный проект для фонда V-A-C, проиллюстрировав «Алису в Стране чудес» (своеобразный оммаж московской концептуальной традиции, отцы-основатели которой зарабатывали книжной иллюстрацией). Графика художника, кстати, становится полноценным параллельным героем повествования — оживленная молодыми российскими аниматорами, она эффективно остраняет анекдоты-апокрифы (и дает наглядное представление о предмете исследования авторов тем зрителям, которые, может быть, не очень представляют, кто такой Пепперштейн).

Сопродюсером «Сюрреалити-шоу» стал режиссер Андрей Сильвестров («Бирмингемский орнамент», «Прорубь»), также ответственный за появление таких важнейших фильмов нового российского киноавангарда, как «Дуракам здесь не место» и «Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти и «Эликсир» Даниила Зинченко — по духу, кстати, крайне близкого сюрреализму Пепперштейна.

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