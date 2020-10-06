«Пепперштейн, сюрреалити-шоу» Евгения Митты

Гид по спящим объектам
В ММСИ завершается выставка «Паузы» про сон и пандемию6 октября 2020514
Евгений Митта — давний летописец российского совриска: он успел сделать документальные фильмы об Олеге Кулике, Виноградове и Дубоссарском, Тимуре Новикове (в творческом дуэте с Александром Шейном) и Pussy Riot (самостоятельно). Каждая из этих документалок была в том числе и реакцией на цайтгайст — Митта, как бывший галерист, точно чувствует актуальность, и его фильмы всегда были не просто портретами художников, но портретами на фоне современности (даже в случае Новикова, уже к тому времени покойного).
«Пепперштейн, сюрреалити-шоу» снимался на протяжении шести лет, и его 20 коротких, примерно 15-минутных, эпизодов — не только хроника новейшего творчества Пепперштейна, но и, так сказать, мемуары художника: воспоминания о детстве, проведенном в подмосковных домах творчества, о психоделических свершениях бурных 90-х и так далее; в принципе, метасюжет тут — это история возникновения группы «Инспекция “Медицинская герменевтика”». Сериал появился как нельзя вовремя: Пепперштейн, всегда, впрочем, бывший любимцем как галерей, так и глянца, сейчас находится на (очередном) пике своей карьеры. Ставший постоянным резидентом «Гаража» (выставки, публикация сборника рассказов), он расширил сферу влияния и недавно сделал книжный проект для фонда V-A-C, проиллюстрировав «Алису в Стране чудес» (своеобразный оммаж московской концептуальной традиции, отцы-основатели которой зарабатывали книжной иллюстрацией). Графика художника, кстати, становится полноценным параллельным героем повествования — оживленная молодыми российскими аниматорами, она эффективно остраняет анекдоты-апокрифы (и дает наглядное представление о предмете исследования авторов тем зрителям, которые, может быть, не очень представляют, кто такой Пепперштейн).
Сопродюсером «Сюрреалити-шоу» стал режиссер Андрей Сильвестров («Бирмингемский орнамент», «Прорубь»), также ответственный за появление таких важнейших фильмов нового российского киноавангарда, как «Дуракам здесь не место» и «Обезьяна, страус и могила» Олега Мавроматти и «Эликсир» Даниила Зинченко — по духу, кстати, крайне близкого сюрреализму Пепперштейна.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Впервые за полвека в Москве ставят «Енуфу» Леоша Яначека. Что вы знаете об операх великого чеха?
Вчера
18:27Вышла серия видеоинтервью с петербургскими художниками
16:56Премьеру «Джульетты» в БДТ предварит публичная программа
15:35Отменены представления на Камерной сцене Большого театра
15:04Премия «Лавровая ветвь» подвела итоги первого тура
14:30В Москве отпразднуют 80-летие Джона ЛеннонаВсе новости
В ММСИ завершается выставка «Паузы» про сон и пандемию6 октября 2020514
Книга журналистки Матильды Густавсон «Клуб» раскрывает подробности известного скандала и кризиса внутри Шведской академии. Книгу прочла Катя Рунов6 октября 2020714
«Современник» открыл свой первый сезон без Галины Волчек6 октября 20201015
О найденных снимках и своей выставке «Фотоувеличение» в Центре Вознесенского5 октября 20201479
Круглый стол жюри Премии Аркадия Драгомощенко5 октября 20201244
«Ночной проспект», «ГитарыStereo», Altera Forma, «Мамбо Джа» и SpaceCats в трибьют-проекте «Центру», которого не было2 октября 20202826
Михаил Мейлах — памяти Владимира Эрля и Юрия Орлова2 октября 20203453
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков2 октября 20202595
«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера2 октября 20202579
Большой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок1 октября 202035666
Александр Молочников — о спектакле «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной1 октября 20203926
Из переписки Наума Яковлевича Берковского30 сентября 20204314