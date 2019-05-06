В начале было свободное слово

Александр (Мельвиль Пупо) — сотрудник банка, воцерковленный католик и, что показательно, отец пятерых детей, в общем, человек, во всех смыслах состоявшийся, — пишет письмо архиепископу Лиона Барбарену (Франсуа Марторе). Александр узнал, что священник Прейна (Бернар Верле), заведовавший религиозными скаутами, когда герой был маленьким, в том числе захаживавший без спроса к нему в палатку в летнем лагере и целовавший его в губы, вернулся в город и по-прежнему занимается с детьми. Архиепископ уверяет Александра, что потрясен, а разбирательство неизбежно, но идиллические фото улыбающегося Прейна в окружении детей продолжают появляться в новостях — и отнюдь не в сенсационном контексте. Прейна видят и другие его жертвы. И если некоторых — например, Франсуа (Дени Меноше) — в детстве спасли от домогательств священника родители, другим, как страдающий от припадков Жиль (Сванн Арло), повезло меньше. Они решают объединиться и начать общественную кампанию: главное средство борьбы с педофилией в церкви — свободное слово (La Parole libérée), так они и называют свою ассоциацию.

Фильм Озона «По воле Божьей» (получивший Гран-при Берлинале) основан на реальных событиях: дело Прейна с 2016 года рассматривает французский суд, приговор ему могут вынести уже в этом году. Изначально Озон собирался снимать про скандал в церкви документальный фильм, и это заметно. «По воле Божьей» начинается с зачитывания настоящей переписки между Александром (имена жертв в фильме изменены) и епархией — очень сдержанной, предельно корректной. Чтобы изложение конфликта не приобрело желтоватый оттенок бульварной прессы, о домогательствах и дальше, несмотря на все ужасные подробности, будут рассказывать максимально отстраненно — через официальную корреспонденцию, полицейские рапорты, разговоры с психологом. Двери фотолаборатории, куда священник заводит маленьких мальчиков, закроют перед камерой — зрителям ничего не покажут.

© Mars Films

Дело Прейна стало одним из самых громких во Франции за последние годы, и очевидно наличие общественного запроса на то, чтобы отрефлексировать случившееся: жертвы (и герои фильма) — из разных слоев общества, разных темпераментов, верующие и нет, проблема затронула всех. Но, отвечая на этот запрос, Озон снимает едва ли не кинопублицистику: «По воле Божьей» — в общем-то стилистически безликое кино, совершенно не похожее на прошлые работы Озона. Вместо его обычных сложных, противоречивых и сексуально активных героев здесь просто герои, борцы за лучшее устройство мира, чья личная жизнь интересует автора лишь с одной стороны: они в детстве пережили травму.

© Mars Films

При этом и их личной драме режиссер предпочитает общественную борьбу. Сцен, где герои обсуждают стратегии по преодолению пассивного сопротивления епархии (в том числе — этично ли нарисовать в небе за Лионским собором член), много. Рассказов о перенесенном — меньше: это кино, направленное не в прошлое, но в будущее (во время съемок фильма проблема еще не получила судебного разрешения).

Возможно, из-за этого «По воле Божьей» не задается вопросами личной морали и перверсии. Основная мишень фильма — лицемерие церковных институций: у преступлений вышел срок давности — ну и слава Богу, все по воле Божьей, скажет на пресс-конференции кардинал. Французский суд с ним не согласится: в марте Барбарена приговорили к шести месяцам условно за покрывание Прейна.

© Mars Films

Вряд ли российский Минкульт, попросивший о переносе фильма на дату после Пасхи, занимался его глубоким анализом — хватило, вероятно, темы о священниках-педофилах (пусть и католических). Но если бы чиновники посмотрели фильм, гораздо более опасной, чем рассказ о грехах престарелого Прейна, им показалась бы именно скучная процедурная часть картины. Подробная хроника создания активистской ячейки, способы преодоления внутренних разногласий и тактика проведения кампаний в медиа — вот поистине подрывной контент «По воле Божьей».





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