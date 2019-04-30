«Пятерка» Михаила Горобчука — онлайн-премьера
Одни «Жигули» и четыре времени года
Новый показ совместного проекта Кольты и онлайн-платформы «Пилигрим» — «контемплативное» кино об одном автомобиле, в течение года недвижимо стоящем во дворе дома режиссера. У «пятерки», впрочем, есть хозяин, постоянно ковыряющийся в ней с неясной целью. И другой хозяин, тайный, — белый кот, облюбовавший крышу «Жигулей». Подробнее о них обоих можно прочесть тут. А посмотреть своими глазами — ниже. Только до 5 мая!
Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить
Помните, как Джон Бон Джови из Bon Jovi выступал на Арбате? Проверьте себя в специальном тесте о народной американской рок-группе
Вчера
17:59Швеция станет страной-гостем летнего книжного фестиваля в Казани
16:54Фестиваль Alfa Future People дозаявил участников
15:51Индустриальный стрит-арт парк появится в Выксе
14:26МШНК и ИСИН ММУ открывают Московскую школу новой литературы.
14:10Кристина Матвиенко прочитает лекцию о «Трех сестрах» Саймона СтоунаВсе новости