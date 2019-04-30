«Пятерка» Михаила Горобчука — онлайн-премьера

Новый показ совместного проекта Кольты и онлайн-платформы «Пилигрим» — «контемплативное» кино об одном автомобиле, в течение года недвижимо стоящем во дворе дома режиссера. У «пятерки», впрочем, есть хозяин, постоянно ковыряющийся в ней с неясной целью. И другой хозяин, тайный, — белый кот, облюбовавший крышу «Жигулей». Подробнее о них обоих можно прочесть тут. А посмотреть своими глазами — ниже. Только до 5 мая!

Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме».





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