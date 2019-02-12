«Насквозь» Ольги Привольновой — онлайн-премьера

Очередной показ совместного проекта Кольты и онлайн-платформы «Пилигрим» — короткий и бодрый фильм Ольги Привольновой, сжатая до получаса хроника двух недель практики молодых «брусникинцев», первокурсников Школы-студии МХАТ. Вместе с руководителями они садятся в поезд Москва—Владивосток и едут к морю, по дороге обучаясь сбору материалов для докудрамы. Подсаживаются к попутчикам, пытаются подружиться, понравиться, разузнать, что и как. Вроде бы ничего особенного: учебное задание, которое дается не всем. Но док о том, как работает документалист, становится своеобразным саморазоблачением метода. Столкнувшись со столичной творческой интеллигенцией, желающей приобщиться к народной жизни и использовать ее в своем «проекте», простой человек сам немедленно начинает использовать неопытного «исследователя», исполнять перед ним утрированные сценки из народной жизни, откровенно издеваться и вообще доводить до слез. Тот редкий случай, когда объект изображения выходит победителем из схватки с документалистом — а кино все равно получается хорошим.

Одновременно с трансляцией на COLTA.RU фильм будет доступен для просмотра на «Пилигриме» — там можно поддержать его авторов финансово. Приятного просмотра!





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