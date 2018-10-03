«Слово-закон»

С 4 по 7 октября в Москве пройдет очередной Beat Weekend. В его программе, как всегда, — фильмы о музыке и вообще о современной урбанистической культуре (например, док о Баския). Кое о каких из них мы уже писали — о «Матанги/Майя/M.I.A.» или вот, к примеру, интервью с Клаусом Майеком, одним из авторов «B-movie: шум и ярость в Западном Берлине».

А сегодня мы публикуем эксклюзивный фрагмент «Слова-закона», еще одного из фильмов Beat Weekend. В фильме рассказывается о хип-хоп-сцене Южного Бронкса, а в ролике ниже рэпер J. Cole делится воспоминаниями о своих первых шагах в ритмической поэзии и о том, как трогательные истории о его жизни приняли форму простых, незамысловатых рифмованных строк.