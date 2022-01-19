Теряют ли лубок и наивное искусство музейное будущее?

Антитренды в российском арт-мире 2021 года
Обзор Александры Генераловой20 января 2022451
Конец 2021 года в Москве ознаменовался реорганизациями учреждений культуры — театров, музеев, клубов и библиотек — без объяснения научных, социокультурных, искусствоведческих и иных оснований, ориентированных на сохранение и развитие культуры или рост интеллектуального и духовного потенциала граждан. Одним из ярких примеров стало присоединение Музея русского лубка и наивного искусства к Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова.
Это событие вызвало возмущение специалистов и любителей наивного искусства и русского лубка: не так давно COLTA.RU публиковала письмо в защиту экспозиции Музея русского лубка и наивного искусства. Возмущение общественности вполне понятно, но хотелось бы добавить еще один значимый аспект, о котором пока что не говорилось.
Опрошенные юристы указывают на то, что в приказе Департамента культуры города Москвы от 10 декабря 2021 года № 915/ОД «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы “Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Ильи Глазунова”» содержатся ясные гарантии неизменности деятельности галереи, а именно:
2.1. Полное наименование и сокращенное наименование ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи Глазунова», указанные в пункте 1 настоящего приказа, после завершения процесса реорганизации остаются без изменения.
2.2. Основные цели деятельности ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи Глазунова» сохраняются без изменения.
Вместе с тем Музею русского лубка и наивного искусства и неравнодушным к его деятельности музейным специалистам, искусствоведам, ученым, художникам, коллекционерам и сформировавшейся за долгие годы многотысячной группе постоянных посетителей никаких гарантий не предоставлено.
Обратившись к уставу Галереи Ильи Глазунова, опубликованному на ее официальном сайте, можно прочесть в пункте 2.2 документа совершенно конкретные цели деятельности галереи. В их числе:
— популяризация русского реалистического изобразительного искусства на основе постоянно действующей экспозиции произведений народного художника СССР Ильи Сергеевича Глазунова, переданных городу Москве по договору пожертвования;
— формирование и развитие постоянно действующей авторской экспозиции «Музей сословий России», созданной изначально художественным руководителем Учреждения народным художником СССР Ильей Сергеевичем Глазуновым на основе предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства из его личной коллекции, переданной городу Москве по договору пожертвования, с последующим комплектованием фондовых коллекций Учреждения культурными ценностями, в том числе из других источников — как российских, так и зарубежных.
Из приказа Департамента культуры следует, что никакие изменения и дополнения в цели деятельности Галереи Ильи Глазунова вноситься не будут. Более того, внесение изменений в этой части в устав Галереи Ильи Глазунова можно истолковать как нарушение приказа Департамента культуры города Москвы № 915/ОД.
В результате напрашивается вполне обоснованный вывод. Департамент культуры города Москвы не только не поддержал своим приказом идею отражения в новом уставе Галереи Ильи Глазунова, вступающем в силу после завершения реорганизации, направлений деятельности, связанных с наивным искусством и лубком, но и фактически запретил Галерее Ильи Глазунова менять основные цели деятельности. Из чего следует, что в соответствии с новым уставом Галерея Ильи Глазунова будет иметь полное право вовсе не экспонировать наивное искусство и русский лубок. К тому же документальных гарантий даже упоминания наивного искусства и лубка в наименованиях выставочных площадок, структурных подразделений и тематических информационных ресурсов после завершения реорганизации не имеется.
Искренне хочется надеяться, что все высказанные опасения напрасны и в приказе Департамента культуры гарантии сохранения наивного искусства и лубка как новых направлений экспозиционной деятельности Галереи Ильи Глазунова отсутствуют не злонамеренно, а в результате технической ошибки, человеческого фактора (просто забыли). В таком случае в скором времени ценители наивного искусства и русского лубка получат официальные письменные разъяснения Департамента культуры города Москвы, а вслед за ними — проект нового устава Галереи Ильи Глазунова, в котором наивному искусству и лубку будет отведена роль, равнозначная творческому наследию и коллекции Ильи Глазунова.
Когда-то город Москва принял коллекции Владимира Ильича Грозина (основателя Музея наивного искусства) и Виктора Петровича Пензина (основателя Московского музея народной графики), которые в последующие годы пополнялись и расширялись усилиями Музея русского лубка и наивного искусства. Хочется верить, что правительство Москвы одинаково уважительно относится ко всем коллекциям и предметам, принятым городом и включенным в Музейный фонд Российской Федерации. Каждая коллекция и каждый предмет имеют право не просто занимать место в фондохранилище, а экспонироваться на радость публике.
В противном случае в недалеком будущем может настать день, когда и уникальное наследие Ильи Сергеевича Глазунова, и многие другие популярные сегодня произведения искусства окажутся не по вкусу новым управленцам, не впишутся в рынок и будут преданы забвению. Культура не может существовать на принципах управленческой, политической конъюнктуры, экономической целесообразности и потребительской моды, а призвана быть выше и важнее кратковременных тенденций и чьих-то вкусов.
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