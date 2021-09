Создай новый слой

Год, пришедшийся на самый разгар пандемии, выпал на перерыв между выпусками Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Между пятым и шестым. Это было время, когда все человечество осознанно уклонялось от объятий и занималось переосмыслением подобного рода коммуникации.

Исключительно актуальную тему «Время обнимать и уклоняться от объятий» выбрала Алиса Прудникова, комиссар VI Уральской индустриальной биеннале, основной проект которой откроется в Екатеринбурге 2 октября сразу на четырех площадках — на Уральском оптико-механическом заводе, в Екатеринбургском государственном цирке, в бывшем кинотеатре «Салют» и на Главпочтамте.

Традиционно основной проект обрамляет серия специальных, представленных на разных площадках уральских городов.

Тюмень, город в Юго-Западной Сибири, — город нефтегаза и студентов, участвует в биеннале в третий раз. Выставка там открылась 15 сентября.

Куратор нынешнего специального проекта «Создать новый слой» Алиса Сычева выбрала для экспозиции пространства библиотеки Тюменского государственного университета.

Границы понятия «слой», как объяснила Сычева, сегодня чрезвычайно размыты, ибо много где этот термин встречается — в программе Photoshop, работе художника, историческом и социально-политическом контексте. По мнению куратора, «слой» и есть ключ ко всему тому, что происходит в современности.

Спецпроект «Создать новый слой» VI Уральской индустриальной биеннале в Тюмени © Анна Марченкова

Многослойная действительность сегодняшнего дня была предложена к осмыслению пяти художникам из Москвы и четырем локальным, из Тюмени.

Входом в проект послужила работа Миши Гудвина (Воронеж — Москва) «Street Fighter» — этакий ироничный реди-мейд из найденных объектов, пропущенных через эстетику постинтернета. Художник лихо скомбинировал брутальные атрибуты промышленной инфраструктуры с фрагментами строительных лесов и заборов, цепями, предметами мебели, с аэрозольной краской, цифровой печатью, фотошопным слоем, тату, интернет-мемами.

Тюменский автор Александра Мельникова, художник и графический дизайнер, переосмыслила детали палитры Photoshop'a как инструменты физического труда, раскрасив увесистые кубики из цельного бруса в привычные цвета графической программы. Инсталляцией «Спасательный жилет находится над вашим рабочим столом» автор намекает на то, что надо уметь жить не только в цифровой, но и в материальной реальности.

Москвичка Алина Глазун любит своих котов, Улисса и Федра, и всячески популяризирует их образы. В очередной раз домашние животные показались на ткани (работа «Без названия (Россия)». Там, на космических просторах Вселенной, среди звезд и астероидов, коты наткнулись на светящееся слово «Россия». Впрочем, Глазун также отсылает свое творение к медиаопере Дмитрия Пригова и Ираиды Юсуповой «Россия», в которой автор уговаривает кота Ваську произнести слово «Россия». Версия этой работы, к слову, пользовалась небывалым инстаграмным успехом на только что завершившейся ярмарке Cosmoscow.

Двухканальное видео высокого разрешения «Крик, который не получился» Игорь Самолет, лауреат премии Credit Suisse, превратил в дневник личных переживаний, сопровождающих его весь ковидный год. И, как всегда это бывает у Самолета, в виде графики, скриншотов и переписок.

Спецпроект «Создать новый слой» VI Уральской индустриальной биеннале в Тюмени © Анна Марченкова

Тюмень — очень громкий город. Люди здесь привыкли слушать музыку в машинах, перемещаясь на велосипедах, петь, идя по улице. Константин Росляков перенес примету родного города — привычную какофонию, хаос подкастов, технологических звуков, треков, шумов радиоприемников — в саунд-коллаж «Шумовая завеса». Его работа устанавливает связь между древними стихиями и современным шумовым потоком. «Пыль звука оседает слой за слоем. Поток шумовых случайностей рождается в дуальном взаимодействии стремящихся к стерилизованной идеальности фронтенда и архаичной хаотичности бэкенда. Невидимое пространство наполняется интуитивными смыслами и ощущениями. Приносимая шумом энергия переходит в разряд энергий истинного восприятия. Некоторые умственные конструкции, сочетающие простые моторные действия и мысли, перестают казаться мусором, перерождаясь в сознании наблюдателя в кристаллизирующиеся абстракции смыслов». Невозможно было не привести авторские соображения.

Художник из Москвы Артем Го наложил на тюменцев искусственные улыбки, маски из нейросети. Двухканальное видео «Общество негатива 3D» повествует о том завораживающем и очаровывающем эффекте, который производят на людей онлайн и плохие новости. Однако принято позиционировать себя как позитивных людей, поэтому на помощь приходит фильтр из социальной сети TikTok, принуждающий к счастью даже в то время, когда человек внутренне переживает личную катастрофу.

Известно, сколь сильна в Тюмени культура комикса, самиздата, и независимое сообщество «Космическая корова» — один из ярких ее проводников.

Лидер арт-группы Гоша Елаев, уроженец Тобольска, представил в университетской библиотеке инсталляцию «Ветер в ивах», состоящую из пяти пустых нефтяных бочек как метафоры сырьевого ландшафта Сибири с нанесенными на них рисунками, идентифицирующими современную Тюмень. Природа, а если конкретнее — нефть, покорила людей. Художники предлагают под новым углом взглянуть на подобного рода колонизацию. На этом фоне новый слой восприятия приобретает пасторальная сказка Кеннета Грэма «Ветер в ивах», рассказывающая о Мистере Кроте, выбирающемся из-под земли наружу и открывающем для себя жизнь на поверхности.

Спецпроект «Создать новый слой» VI Уральской индустриальной биеннале в Тюмени © Анна Марченкова

Маша Фоот в Тюмени также знаменита своими комиксами. На сей раз для своего высказывания она решила использовать вышивку. Старый бабушкин тюль пригодился Фоот для работы «Культурный слой», для исследования призрачности, воспоминаний об ушедшем детстве. Вышивки на тюле создали сложную многослойную конструкцию, где прошлое, настоящее и будущее развиваются как несколько информационно-временных измерений. «Где же в этом место человека?» — как бы спрашивает автор.

Скелет домика, слишком маленького, чтобы быть настоящим, слишком большого, чтобы быть игрушечным, выстроил из гипсокартона Алексей Корси. «Is there anybody in there?» — назвал московский художник свою инсталляцию, кричащую пустотой первооснову, символ голой реальности, пока еще не заполненной символами, обволакивающей пленкой ковров, торшеров, диванов, картин — всего того, что составляет мир виртуального пристанища социального животного.

Однако проект «Создать новый слой», столь яркий в Тюмени, получил продолжение в Тобольске. К слову, расстояние между этими уральскими городами составляет 244 км, но в Тобольске уже этой осенью заработает аэропорт имени Семена Ремезова, чем облегчит транспортную ситуацию.

Славу Тобольска составляют кремль, единственный каменный кремль в Сибири, и тюремный замок, Тобольский централ, на живописном берегу Иртыша — бывшая каторжно-пересыльная тюрьма, ныне частично превращенная в хостел «Узник».

Выставочных пространств для специальных проектов Уральской биеннале, равно как и для экспонирования выставок современного искусства в целом, в городе пока что не предусмотрено, поэтому инсталляцию петербургского скульптора Екатерины Соколовской «Невидимые прикосновения» разместили в краснокирпичном здании бывших казенных винных складов рубежа XIX–ХХ веков в центре города, ныне занимаемом ветеринарной станцией.

Спецпроект «Создать новый слой» VI Уральской индустриальной биеннале в Тобольске © Анна Марченкова

На старинный плиточный пол легло несколько скульптурных форм с приятной на ощупь фактурой и ласкающим глаз цветом, дабы погрузить зрителя в приятное, почти медитативное состояние и призвать к воспоминаниям о том, каким было отношение к прикосновениям до пандемии, когда мир еще не был ограничен социальной дистанцией. Связь с материалами очень понятна локальным художникам, которые в основном работают с народными промыслами, где телесные практики весьма важны. Медитации способствуют ласкающие ухо звуки. Эту инсталляцию тоболяки, надо признать, восприняли с восторгом, что отчасти является хорошим знаком.

Тобольск только привыкает к языку современного искусства. Понятно, что, в отличие от более, казалось бы, радикального взгляда, как в Тюмени, здесь начинают с выставок, предназначенных преимущественно для семейного просмотра.

По счастью, вернисаж спецпроекта биеннале совпал в Тобольске с фестивалем детской книги. В кирпичной водонапорной башне кремля заработал книжный магазин, первым резидентом которого стало столичное издательство Ad Marginem.

Спецпроект «Создать новый слой» VI Уральской индустриальной биеннале в Тобольске © Анна Марченкова

В рамках фестиваля был проведен круглый стол «Как современное искусство и книги развивают креативное предпринимательство и туризм в регионах», на котором Елена Майер, директор департамента культуры Тюменской области, в частности, произнесла важные для понимания культурной повестки региона слова, создав этакий новый слой:

«Для нас важно накопление креативной массы людей, способных наполнить каждую точку пространства действиями, активностями, смыслом. У тех, кто приезжает к нам, мы должны учиться. Главная проблема — управленческая зашоренность. Находясь на государственной муниципальной службе, мы выполняем большое количество задач, которые перед нами ставятся, и нам просто не до творчества. Не хватает сил, ни ментальных, ни духовных.

Книги и современное искусство — прекрасная коллаборация. Нам такие проекты очень нужны. Зритель после выставок современного искусства выходит совершенно другим и иначе видит инфраструктуру города. Мы, управленцы, тоже должны стать другими, поддерживать и, самое главное, не мешать художникам, создавать для них условия, насколько это возможно».

Каждый раз хочется надеяться, что такие слова не пустые, что молодые региональные художники получат поддержку, не уедут в другие города, ибо любая территория способна порождать новизну и писать свою собственную историю.

