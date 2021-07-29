Первое детство Нины Чекрыгиной

В мае этого года COLTA.RU опубликовала статью Анны Горской «Трудовое воскрешение Василия Чекрыгина». В ней рассказывалось об ошеломительном событии в истории русского авангарда: 5 мая этого года подмосковный священник о. Андрей Дударев обнаружил могилу рано погибшего художника-визионера и мыслителя Василия Чекрыгина, основателя группы «Маковец».

В начале июня могила была восстановлена и торжественно открыта, но статья продолжает вызывать отклики, обрастая историческими переплетениями. Сегодня мы публикуем один из таких откликов — текст искусствоведа Инны Павловой, ведущего специалиста Центра детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». При поддержке центра во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства недавно открылась выставка-лаборатория «Дети авангарда», посмотреть которую можно до 15 августа. Выставка сама по себе — интересный проект, сопоставляющий примеры современного и исторического детского творчества, и в статье речь пойдет об одном из ее исторических ответвлений.

Я хочу рассказать об удивительном, в некотором роде даже мистическом, совпадении двух событий, которые произошли в начале лета 2021 года.

1 июня во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка «Дети авангарда», посвященная 100-летию со дня создания ГАХН — Государственной академии художественных наук (1921–1931).

© Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства

Международный день защиты детей для открытия выставки был выбран, конечно, не случайно, поскольку на выставке представлены не труды известных ученых, а детские рисунки.

При чем здесь тогда ГАХН?

Дело в том, что в исторический раздел выставки вошло более ста детских рисунков, созданных в 1920-е — 1930-е годы и собранных в коллекцию сотрудниками физико-психологического отделения ГАХН. Это было первое по времени возникновения отделение ГАХН, которое в 1921 году, до своего отъезда в Берлин, возглавлял В.В. Кандинский. Целью деятельности физико-психологического отделения были изучение психологии творчества, анализ и выявление общих закономерностей творческого процесса.

С 1922 по 1925 год отделение возглавлял А.В. Бакушинский (1883–1939). Анатолий Васильевич был не только искусствоведом, хранителем Цветковской картинной галереи, позже — сотрудником Государственной Третьяковской галереи, но и большим энтузиастом в области исследования детского творчества. В составе физико-психологического отделения ГАХН Бакушинский создал Комиссию по изучению примитивного искусства в проявлениях родового и индивидуального творчества, где под его руководством работали художники, педагоги и психологи.

За несколько лет существования комиссии, позже переименованной в Кабинет по изучению примитивного искусства и детского творчества, сотрудники ГАХН проделали огромную работу. По свидетельству искусствоведа и педагога Н.П. Сакулиной, уже в 1927 году «комиссия располагала коллекцией в 20 000 экз., а также коллекцией вещей детского художественно-производственного творчества (народная игрушка, пряник и пр.)» [1]. После ликвидации Государственной академии художественных наук коллекцию передали в Центральный дом художественного воспитания детей Наркомпроса РСФСР (ЦДХВД). В 1940-е годы ЦДХВД был преобразован в Научно-исследовательский институт художественного воспитания Академии педагогических наук. Сегодня это Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования, который и является организатором (совместно с ВМДПНИ) выставки «Дети авангарда».

Папка № 275 с наклейкой и надписью «Кабинет по изучению примитивного искусства под руководством профессора Бакушинского. Государственная академия художественных наук. 1919–1929 годы» © ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Рисунки, представленные на выставке, демонстрируют основные направления, которыми занимались сотрудники физико-психологического отделения ГАХН и педагоги, участвовавшие в эксперименте (в частности, использовавшие в своей работе тесты Кабинета по изучению примитивного искусства и детского творчества). Это рисунки детей разных национальностей; рисунки одаренных детей; рисунки детей так называемого периода первого детства (от рождения до 6–7 лет), по терминологии А.В. Бакушинского [2]. К последним относятся и рисунки Нины Чекрыгиной, выполненные ею в возрасте 2–3 лет. Рисунки экспонируются впервые, о них никогда не писали. Удивительное совпадение — впервые рисунки Нины Чекрыгиной продемонстрировали публике в дни, когда в подмосковном Пушкине было торжественно открыто место памяти ее отца, художника Василия Чекрыгина.

Василий Николаевич Чекрыгин погиб 3 июня 1922 года под колесами пригородного поезда на станции Мамонтовка. Художнику было всего 25 лет. Его вдова, Вера Викторовна Чекрыгина [3], осталась с годовалой дочерью Ниной на руках.

Могила Василия Николаевича Чекрыгина © Инна Павлова

Боголюбское кладбище, на котором был похоронен В.Н. Чекрыгин, было уничтожено уже через 10 лет в процессе создания Учинского (Акуловского) водохранилища. Сейчас оно выглядит как поляна в небольшом лесу на территории закрытого дачного поселка.

Узнав о смерти Чекрыгина, Бакушинский, познакомившийся с ним совсем недавно, писал: «…судьба событий мира таинственна» [4]. Действительно, только этой фразой и можно объяснить чудо — определение места захоронения и нахождение останков Василия Чекрыгина. Точнее, это чудо было сделано руками одного человека — пушкинского священника о. Андрея Дударева [5].

Обретение могилы художника через 99 лет после его смерти — удивительное, потрясающее событие. Так же удивлял людей Чекрыгин и при жизни — своими взглядами, своими произведениями. Бакушинский писал: «…я был под сильным впечатлением творчества В.Н. Чекрыгина и немногих личных бесед с ним, обрадованный глубоко великим открытием подлинного большого художника. Тем более ошеломляющее впечатление оказала на меня неожиданная весть о его трагической кончине. И эта небольшая статья, предположенная раньше как слово о живом, превратилась в слово надгробное» [6].

В 1923 году Бакушинский организовал посмертную выставку Василия Чекрыгина в Цветковской галерее. Для вдовы художника поддержка Бакушинского была крайне важна. Писатель, исследователь и коллекционер русского авангарда Н.И. Харджиев писал: «Устроитель выставки А. Бакушинский был первым искусствоведом, давшим блистательную характеристику творчества Чекрыгина. Статьи А. Бакушинского о Чекрыгине не утратили своего значения и в настоящее время. Свою первую статью о Чекрыгине А. Бакушинский начал писать при жизни художника, но напечатана она была после его смерти. В следующем году А. Бакушинский написал вступительную статью для каталога выставки и третью, самую крупную свою статью о Чекрыгине, опубликованную в журнале “Русское искусство” (№ 2–3). В сущности, все весьма немногочисленные упоминания о Чекрыгине в периодике 20-х годов почти цитатно повторяют высказывания А. Бакушинского» [7].

Дочери Чекрыгина в это время было два года. В их доме остались пригласительные билеты на выставку, на обороте которых маленькая Нина делала свои первые рисунки [8].

Слева: Пригласительный билет на открытие выставки произведений В.Н. Чекрыгина 27 мая 1923 года. Оборот рисунка Нины Чекрыгиной

Справа: Рисунок Нины Чекрыгиной. 11 марта (?) 1924 года. Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». П. 275 № 599 © ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Разумеется, пятно красной акварели на оборотной стороне печатного бланка назвать рисунком можно лишь условно. Но Вера Викторовна Чекрыгина была очень внимательна к этим первым шагам дочери. Она не только указывает возраст ребенка, но и записывает, что, по ее мнению, пыталась нарисовать маленькая Нина; ставит не только дату, но иногда и конкретное время суток. Так лист с несколькими линиями, проведенными детской рукой, становится свидетельством горя, тревоги за будущее ребенка и, конечно, большой любви.

Дядя и попугай. Рисунок Нины Чекрыгиной. 18 мая 1923 года, 6 часов вечера. Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». П. 275 № 635 © ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Признаться, поначалу я с некоторым пренебрежением отнеслась к этому рисунку на обрезке листа и даже не поняла, почему В.В. Чекрыгина отнеслась к нему так бережно, подписав возраст точно до дня. Потом вчиталась в странную надпись: «Итан (Ипан?) летит». «Аэроплан летит» — думаю, именно это в 2 года, 1 месяц и 7 дней сказала и изобразила Ниночка Чекрыгина.

Итан (Ипан?) летит. Рисунок Нины Чекрыгиной. 7 июля 1923 года. 2 года 1 месяц 7 дней. Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». П. 275 № 585 © ФГБНУ «ИХОиК РАО»

«Грибы и письмо дяде Толе» — так подписан рисунок 1924 года. Нине уже почти три года.

Грибы и письмо дяде Толе. Рисунок Нины Чекрыгиной. 11 мая 1924 года. 2 года 11 месяцев. Международная коллекция детского рисунка ФГБНУ «ИХОиК РАО». П. 275 № 634 © ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Осмелюсь предположить, что «дядя Толя» — это Анатолий Васильевич Бакушинский, благодаря которому и эти «грибы», и «попугай», и еще более 80 рисунков Нины Чекрыгиной оказались в коллекции Кабинета по изучению примитивного искусства и детского творчества. До нашего времени дошло 56 рисунков. Время их создания — 1923–1924 годы.

Наклейка и надпись на вдвое сложенном листе, в котором хранились рисунки Нины Чекрыгиной © ФГБНУ «ИХОиК РАО»

Самый ранний из сохранившихся рисунков выполнен Ниной в 2 года, самый поздний — в 2 года 11 месяцев.

Вера Викторовна Чекрыгина с годовалой дочерью Ниной. 1922 год © Андрей Дударев / Facebook

Кстати, родилась Нина Чекрыгина 1 июня 1921 года. Получается, открытием выставки «Дети авангарда» 1 июня мы отметили 100-летие со дня ее рождения.

Вот такое совпадение.

В витрине — рисунки и фото Нины Васильевны Чекрыгиной (1921–1981) © Инна Павлова

[1] Н.Н. Фомина. Художественное воспитание детей в культуре России первой половины XX века. — М.: Альтекс, 2002. С. 113.

[2] О различных фазах психофизического развития ребенка А.В. Бакушинский написал книгу «Художественное творчество и воспитание», впервые изданную в 1925 году.

[3] Вера Викторовна Чекрыгина (1894–1953) — в девичестве Беренштам-Котова.

[4] А.В. Бакушинский. В пути к великому искусству // Журнал «Жизнь», 1922, № 3. Цит. по: Наталия Колесникова. Наследие Чекрыгина. Моя история. — Издательство Human Rights Publishers, 2016. С. 3. Материалы книги размещены в открытом доступе здесь и здесь.

[5] Анна Горская. Трудовое воскрешение Василия Чекрыгина // COLTA.RU, 27 мая 2021 года.

[6] А.В. Бакушинский. В пути к великому искусству.

[7] Л.Ф. Жегин. Воспоминания о В.Н. Чекрыгине. Редакция, предисловие и комментарии Н.И. Харджиева // Панорама искусств, 1987, № 10 (М.: Советский художник).

[8] В ФГБНУ «ИХОиК РАО» хранятся пять рисунков Нины Чекрыгиной, выполненных на обороте пригласительных билетов на открытие выставки произведений В.Н. Чекрыгина 1923 года.

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