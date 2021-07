Спрятаться в зеркальном лабиринте

В МГУ теперь тоже учат современному искусству и арт-менеджменту. Под руководством историка искусства и преподавателя Александра Бурганова группа студентов философского факультета создала масштабную выставку «Альтерглобализм». Чем отличается этот проект от выставок других арт-институций и на кого ориентируются воспитанники одного из ведущих институтов страны, в своей колонке выясняет Анна Борисова.

Выставка «Альтерглобализм» в галерее «Беляево» — кураторский проект студентов-культурологов философского факультета МГУ (программа «Прагматика и менеджмент культуры»). Руководитель проекта — историк искусства и преподаватель Александр Бурганов. В прошлом году в рамках подобной учебной программы Бурганов со студентами организовали выставку «Сквоттинг research» в старинном здании Московского союза художников в Старосадском переулке, которая вызвала крайне негативную реакцию у многих членов союза. Впрочем, это и понятно — современное искусство, как сквоттер, на время «захватило» почтенную консервативную организацию (когда бы еще там можно было увидеть работы одной из участниц Pussy Riot — Ники Никульшиной, режиссера и художника Васи Березина или одного из самых ярких представителей российского стрит-арта Владимира Абиха?), притянув совершенно новую публику и организовав современное открытие с диджеями, работами, располагающимися не только в залах, но и во дворе, и т.д.

На этот раз место не менее знаковое, но уже непосредственно связанное с андеграундным искусством — галерея «Беляево». Здесь выставлялись советские художники-нонконформисты, и, как известно, с районом связана деятельность одной из центральных для современного российского искусства фигур — концептуалиста Дмитрия Пригова. Отдаленный от центра и популярных культурных мест притяжения район с панельками — идеальная с символической точки зрения локация, чтобы поговорить о чем-то альтернативном, выбивающемся из магистральной линии развития. Например, об альтерглобализме — поиске альтернативных путей глобализации, которые противостоят идеям неолиберального глобализма, характеризующегося диктатурой крупных компаний и транснациональных корпораций, негативным воздействием на природу, а также социальной несправедливостью.

Это выставка для всех и ни для кого.

Можно было бы сказать что все это как-то «в общем» и как будто бы «за все хорошее против всего плохого», пробег по мейнстримным темам, но в данном случае важно, что мы имеем дело с выставкой, которую создавала интернациональная группа студентов-кураторов, каждый из которых должен был найти в общей теме что-то, близкое именно ему (студенты-кураторы: Мария Андреева, Наталия Антропова, Родригес Аревало, Полина Каткова, Наталья Петрова, Анастасия Соловьева, Эльвира Такташева, Мария Фарел, Анастасия Черномырдина, Лия Чжао). Выставку предварял open call, и несомненным плюсом является тот факт, что состав участников также оказался интернациональным. То есть в итоге экспозиция представляет собой ряд посланий из разных уголков мира на актуальные болезненные темы, связанные с политическими, экономическими, социальными и культурными изменениями, а также их последствиями и возможными перспективами. В туманный период пандемии, когда сложно преодолевать любые границы и строить планы, когда неуверенность людей и нервное дребезжание реальности доминируют над всем прочим, вот такая интернациональная выставка-встреча в любом случае представляет интерес.

Кстати, любопытно, что в процессе обсуждения темы, отбора работ и подготовки экспозиции некоторые участники студенческой кураторской группы вынуждены были находиться в своих странах, присутствуя на занятиях онлайн. Таким образом, преодолевая разницу во времени и пространстве, а также сложную пандемийную обстановку, выставка не только сложилась и состоялась, но еще и оказалась довольно масштабной, а также длительной (22 мая — 8 августа), включающей лекции, встречи с художниками и дискуссии, что весьма необычно для студенческих проектов. Помимо кураторских экскурсий стоит упомянуть такие уже состоявшиеся мероприятия, как лекция политического обозревателя Дарьи Платоновой о новых правых, public talk с художником и арт-блогером Николаем Рындиным (YouTube-канал «Артобстрел), экологический квест по сбору мусора в окрестных парках и его повторному использованию для создания арт-объектов, а также презентация проекта «AVOS'» от объединения Art.Boloto.

Слева направо: инсталляция «Feeling Station #Hunting» Яниты Войт, картина «Эксперимент» Андрея Новикова, видео «Менсплейнинг» Дианы Галимзяновой © Ирина Кара

«Альтерглобализм» занимает три зала, и их визуальным лейтмотивом становится тревожное красновато-оранжевое свечение, напоминающее одновременно и о чем-то апокалиптичном, и о приглушенном свете подземки/бункера (в прямом и переносном смысле underground), и о клубной культуре. Уже в первом зале мы сталкиваемся с основными темами, которые так или иначе будут появляться в следующих пространствах: феминизм (видео «These boots are made for walking» нидерландского художника Эдена Миценмахера, а также видео «Менсплейнинг» Дианы Галимзяновой), вторжение нечеловеческого и инородного (работа «Универсальные территории» Виктора Никишова с роботом из аниме «Evangelion», «вторгшимся» в Северное Чертаново), наблюдение и слежение (зеркальная инсталляция-павильон «Feeling station #Hunting» Яниты Войт с оружием внутри), бессмысленное потребление (живописная работа «Эксперимент» Андрея Новикова), война и территориальные конфликты (инсталляция-книга «Великая иллюзия справедливости, генератор крови на руинах памяти, разрушающая музыка коллективной горечи: Карабах» Бэлы Погосян), национальная и индивидуальная идентичность (ассамбляж «Складки времени» Василисы Лебедевой).

Бэла Погосян. «Великая иллюзия справедливости, генератор крови на руинах памяти, разрушающая музыка коллективной горечи – Карабах» © Виктор Никишов

Стоящий в середине зала многогранный зеркальный павильон Яниты Войт, отражающий все остальные работы, а также проходящих мимо зрителей и позволяющий спрятаться внутри, взяв в руки оружие, визуально «стягивает» все вышеперечисленные темы в единую структуру. Попытка укрыться или спрятаться в нем абсолютно абсурдна и напоминает о психозах современности, перегруженности информацией (но не знаниями), усталости и агрессии.

Виктор Никишов. «Универсальные территории» © Ирина Кара

На мой взгляд, интересно то, что название выставки, ее афиша и даже этот самый первый зал заставляют почувствовать как академическую отстраненность, некую аналитическую холодность в подходе к созданию выставочного проекта, так и собственную индифферентность, усталость от разговоров на все эти темы. Однако в процессе просмотра выставки понимаешь, что эти самые усталость и отстраненность не являются обесценивающими, но, скорее, дополняют впечатление, возможно, включая в зрителях критическое отношение к своему собственному восприятию и поиск причин такого отношения.

«Альтерглобализм» как студенческий проект, работая над которым, молодые люди по сути дела учатся кураторству, учатся тому, «как правильно» и «как хорошо» (с учетом еще и того факта, что галерея «Беляево» — государственный выставочный зал, где наверняка имеют место некоторые ограничения в том, что касается контента), вдвойне интенсивно характеризует нынешнюю растерянность относительно политической, экономической, культурной и социальной ситуации в мире. Это выставка для всех и ни для кого. Она располагает к учтивому диалогу в формате обмена новостями или интересными фактами как разговору доброжелательных знакомцев-интеллектуалов, пересекшихся ненадолго где-то в общей компании, но, естественно, этот разговор лишен тех радикальности, насыщенности и глубины, которые могли бы присутствовать в иной, более доверительной и свободной, ситуации. Это минус, но в данном случае объяснимый и даже неизбежный.

Александр Соколов. «Блуждающие боги» © Виктор Никишов

Пространство второго зала условно делится на две стороны: по правой стене — зарубежные авторы, по левой — российские. Внимание сразу же привлекает инсталляция «Блуждающие боги» Александра Соколова, представляющая собой большую карту с фигурками богов из различных пантеонов и путями их «странствий» по различным территориям, а также с трансформациями, которым они во время этих странствий подвергались.

Саша Будаев. Без названия © Виктор Никишов

Неподалеку можно увидеть инсталляцию «Без названия» художника Саши Будаева из Филадельфии, которая напоминает нам о том, что в наше время преодоление каких-либо границ с самыми обычными природными объектами (в том числе с почвой, песком или чем-то подобным, взятым, например, на память, причем даже в малых количествах) может быть запрещено. Свобода перемещения информации и виртуального общения как будто бы дала нам иллюзию легкого восприятии границ, которые на деле могут оказаться труднопреодолимыми, возникая буквально перед нашим носом где и когда угодно, в том числе и в весьма абсурдном контексте.

Хулиан Самора. «Терраба, или Куда уходит Земля» © Виктор Никишов

Тема оценки и использования земли также поднимается в этом зале одновременно несколькими авторами: Хулиан Самора из Коста-Рики в серии фотографий и видео под названием «Терраба, или Куда уходит Земля» обращается к проблеме захвата территорий и выселения коренного населения землевладельцами и крупными компаниями в Латинской Америке, а российская художница Мария Сивкова в серии графики и инсталляции «Русское поле» поэтично представляет нам образ заброшенных необработанных земель, зарастающих борщевиком (огромные обесцененные пространства в противовес бешеным ценам на собственность в крупных городах). Так в кривых зеркалах современности территории визуально искажаются и «сжимаются» до конкретных прибыльных точек и окружающих их нерентабельных пустот.

Андрей Шкарин. «Узнавание»; справа: фрагмент графической серии Елизаветы Фроловой «В деревне» © Виктор Никишов

Одна из наиболее запоминающихся и актуальных для российской реальности работ в этом зале — напечатанная на 3D-принтере скульптура «Узнавание» Андрея Шкарина, которая представляет собой будто бы накрытый белой тканью самовар. Подсвеченная изнутри полая оболочка — по сути дела, обманка — напоминает укутанного саваном сувенирного призрака. И тут, конечно, само собой всплывает «Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней…» «Гражданской обороны», что уже тоже, в свою очередь, звучит как штамп, но при этом имеющий самое непосредственное отношение к реальному положению дел, как, собственно, и та самая вездесущая, замылившая глаза китчеватая сувенирность, а также русская мистически-сказочная хтоничность, которую в последнее время неустанно переосмысляют (можно вспомнить такие выставки этого года, как «Кита» Даши Кузнецовой, «Русская смерть» Василия Кононова-Гредина, а также «Дом у моря» Лады Учаевой). Этой же теме посвящены лоскутная работа «Где родился» Кристины Пашковой и графическая серия Елизаветы Фроловой «В деревне», в которой ностальгические воспоминания о старом деревенском доме приобретают характер абстрактных знаков, навевающих мысли о супрематизме и частично крестьянской серии Малевича. Ну и, само собой, на выставке, посвященной различным сторонам альтерглобализма, вряд ли можно было бы избежать разговора о страхе перед возможностями воплощения в жизнь различных антиутопий. В рамках этой темы обращает на себя внимание серия графики «О дивный новый мир» Ольги Каретниковой, где человекоподобные существа, отдаленно напоминающие эмбрионов, срастаются, зеркалят друг друга и образуют рваные, как бы «орнаментальные» композиции, дополняемые цитатами из одноименного романа Олдоса Хаксли.

В центре: инсталляция «Ландшафт» Варвары Гранковой © Кураторская команда проекта «Альтерглобализм»

Третий, завершающий и самый большой, зал экспозиции встречает нас масштабной подвесной инсталляцией Варвары Гранковой под названием «Ландшафт», собранной из старой ненужной одежды. Ассоциации с палаточным лагерем, а также чем-то вроде созданной человеком паутины не случайны. Старая одежда выступает здесь одновременно и как символ бедности, и как символ бездумного потребления, а также напоминает о тяжелых условиях труда людей, работающих на фабриках по производству всей этой «ткани бытия» и «платьев/плоти для наших тел». Об «одежде», но уже для архитектуры говорит в своей работе «Emergence» Соня Эндрюс.

Соня Эндрюс. «Emergence»; на полу: AXIMM. «Путь заблудившихся Хомо» © Виктор Никишов

Используя листы пенополистирола, которые обычно обеспечивают теплоизоляцию зданий, оставаясь невидимыми для взгляда под слоями других строительных материалов, художница создает инсталляцию, напоминающую одновременно и стену, и декоративное панно. Эффект психоделической декоративности возникает из-за радикальных изменений (эрозия, желтизна, разрушение), которые претерпевает этот токсичный материал при длительном воздействии света. Изъязвленная «ранами» поверхность становится похожа на зловещую ядовитую материю, к которой боязно прикасаться. Созвучна этой инсталляции и находящаяся рядом работа «Путь заблудившегося Хомо» от AXIMM, представляющая собой имитацию шкуры мертвого животного из стабилизированного мха с сухими цветами и черепом барана, а также скульптурная группа «Венера и Купидон» из мусора, созданная художником Китакимой.

Алексей Дьяков. «CYBERмания» © Виктор Никишов

Часть третьего зала посвящена проблеме появления и становления человека в эпоху цифровизации. Тон задают работа «CYBERмания» Алексея Дьякова и инсталляция «Прямой массаж сердца» от арт-группы «Голые и смешные», причем интересно, что первая в последнее время мелькала на различных выставках столь часто, что впору уже называть ее хитовой. Примыкает к этому антропоцентрическому разделу экспозиции картина Юрия Мелексетяна «Урок мира» из серии «Я — Катя», посвященной взрослению и постижению мира в позднесоветский период. Антиутопическая сцена воспитания находящихся под стеклянным куполом детей-гомункулов оказалась как нельзя кстати в рамках этой части выставки.

Арт-группа «Голые и Смешные». «Прямой массаж сердца» © Виктор Никишов

В целом как учебный проект «Альтерглобализм» выделяется на фоне всего того, что каждый год стабильно выдают институции, обучающие современному искусству, и не только тем, что в данном случае студенты — исключительно кураторы, но и самим подходом — гораздо более структурированным, академичным и вместе с тем явно нацеленным на визуальную эффектность. Если попытаться предположить, на кого примерно ориентируются молодые создатели «Альтерглобализма», то это будет скорее отточенный, исследовательский (пусть на такое определение у многих уже и сформировалась аллергия) формат выставок музея «Гараж», нежели формат экспозиций галерей и тем более различных самоорганизаций. То же самое, кстати, можно было сказать и о прошлогодней выставке «Сквоттинг research» (хоть ее и сопровождал определенный скандал, вызван он был все-таки отнюдь не какой-либо острой радикальностью экспозиции или работ, но, скорее, банальными проблемами в восприятии современного искусства академической художественной средой). И для прошлогодней, и для нынешней выставки были созданы сайты, являющиеся чем-то вроде сопровождающих и дополняющих проекты исследовательских платформ, где публикуются различные материалы (например, крайне интересно ознакомиться со статьей «Альтернативная глобализация и Гаванская биеннале современного искусства» одного из кураторов «Альтерглобализма» Родригеса Аревало). Еще одно наблюдение: каждый год выставки студентов МГУ проходят в разных знаковых пространствах, и, соответственно, сам контекст места тоже влияет на проекты. Было бы здорово, если бы такой динамичный и разнообразный подход сохранился и в будущем.

Этот материал мы подготовили при поддержке проекта She is an expert — первой базы женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Ищите здесь эксперток для ваших событий.

Регистрируйтесь и становитесь экспертками.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.