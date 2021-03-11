Искусство быть экологичным

COLTA.RU продолжает пополнять рубрику Talks, которая началась с экспериментальных подкастов, созданных совместно с Британской высшей школой дизайна.







Автор сегодняшней записи — выпускница БВШД Екатерина Мурашова, которая придумала программу, посвященную экологичному образу жизни на пересечении с миром искусства. В гостях у Екатерины — Анна Леконцева, директор экобренда одежды RigRaiser; художница Маари Медникова, выпускница британского бакалавриата современных искусств ВШД, лауреат конкурса «Жанр в развитии» 2019 года на тему «Человек. Экология. Исчезающий мир»; Анна Нафиева, координатор экологического проекта «#МосЭко», экологист с 10-летним стажем и выпускница БВШД по программе «Фотография». Анна Нафиева и ее коллега Михаил Антонов в 2019 году открыли в Москве экоцентр «Сборка» — просветительское пространство, где соединены лекторий, пункт приема вторсырья, магазин товаров для жизни без мусора и музей рециклинга. В этом подкасте речь пойдет о возможностях новых экоорганизаций и о том, как создаются художественные проекты, посвященные проблеме переработки.







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