Что такое виртуальная реальность и как в нее пройти?

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Кольта всегда была больше ориентирована на тексты, чем на визуальную информацию, но чего у нас никогда не было, так это собственных подкастов. И вот, размышляя над новыми форматами, мы придумали рубрику Talks, которая будет перемещаться между разделами сайта.
Подкасты мы хотели бы видеть как площадку для эксперимента, где выступить могли бы не только известные авторы, но и начинающие журналисты или художники. Поэтому первый эфир COLTA Talks для раздела «Искусство» мы подготовили в партнерстве с Британской высшей школой дизайна — она объявила конкурс на лучшую идею подкаста среди своих студентов.
Ведущая выпуска — студентка БВШД, художница и журналистка Татьяна Воронина. В студии — основательница агентства интерактивного контента Less Media Group Алина Михалева, VR-художник Денис Семенов и директор Московской школы современного искусства Михаил Левин.
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