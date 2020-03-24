«Я не хочу идти никаким другим путем, кроме искусства»

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До 5 апреля в галерее «Ковчег» проходит ретроспектива живописи и графики Антонины Софроновой (1892–1966) — одной из самых негромких и глубоких художниц XX века. Софронова училась у Ильи Машкова, рисовала конструктивистские обложки и заставки, однажды оказалась экспонентом «Бубнового валета», но выстроила свою линию в искусстве, скорее, вне крупных объединений, большую часть жизни работая «в стол».

Софронову неоднократно сравнивали с ленинградскими мастерами 1930-х, ориентированными на Альбера Марке, многие годы ее имя ассоциировалось именно с московским пейзажем. В 1931 году она вошла в обновленный состав группы графиков-документалистов «Тринадцать», представив на выставку виды нехарактерных для тридцатых годов безлюдных, серовато-жемчужных старомосковских улиц. В «Ковчеге» можно увидеть не только пейзажи, но и раннюю футуристическую графику, зарисовки времен НЭПа, романтические портреты 1940-х и поздние натюрморты.

Выставка приурочена к изданию первого двухтомного альбома художницы. Опубликованный материал заново открывает Софронову как тонкого лирика, чья живопись осветила многие непарадные стороны советской действительности 1930-х — 1960-х. Среди этих работ — полуфантазийная экспериментальная серия портретов «бывших актрис» (особенно запоминается героиня с удивительной фамилией Делькруа-Лихошерстова), «воображаемые лица» и иллюстрации к симфониям Андрея Белого, дымчатые набережные — и цветные, почти абстрактные натюрморты шестидесятых годов. К каждой теме Софронова находила сложный эмоциональный ключ, зачастую апробируя его в поэтических текстах. Восприимчивость к поэзии, ощутимая опора на наследие символизма и модерна объединили ее с мужем — художником Генрихом (Андреем) Блюменфельдом. Ученик, а затем преподаватель студии Машкова, автор собственной теории цвета, он скоропостижно умер в 1920 году от туберкулеза. Их дочь Ирина Евстафьева продолжила династию живописцев.

Дама с туканом. 1940

В этом материале мы собрали четыре разных взгляда на ее искусство — музейный (хранитель коллекции живописи музея «Новый Иерусалим» Людмила Денисова), кураторский (учредитель галереи «Ковчег» Сергей Сафонов), издательский (коллекционер и издатель двухтомника Юрий Петухов) и художественно-личный (о своем отношении к искусству Софроновой согласилась рассказать правнучка художницы, дизайнер шрифта Вера Евстафьева).

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