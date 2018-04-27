Басманный суд оставил Алексея Малобродского в СИЗО

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Сегодня, 27 апреля, Басманный районный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии».

Об этом сообщает «Медуза». Изменить меру пресечения Малобродскому просил Следственный комитет России (СК) «с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств», против этого на суде выступил представитель прокуратуры.

По делу «Седьмой студии» проходят ее создатель Кирилл Серебренников, экс-гендиректор Юрий Итина, экс-генпродюсер Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также директора РАМТ Софьи Апфельбаум. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.

Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Малобродский — единственный из фигурантов дела — с июня 2017 года содержится в СИЗО.

С просьбой освободить Алексея Малобродского из-под стражи выступали Чулпан Хаматова, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Теодор Курентзис и другие известные актеры, режиссеры, писатели, музыканты, ученые и журналисты, российские театры проводили акцию в его поддержку, в декабре Ассоциация театральных критиков выбрала его человеком года.

В конце марта 2018 года Алексея Малобродского перевели в из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведково», где условия содержания угрожали здоровью арестованного, его жена написала председателю СК Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой открытое письмо, в котором попросила о свидании с мужем: за предыдущие 9,5 месяцев у них было лишь 6 свиданий, Малобродскому не разрешали говорить по телефону с женой и дочерью.

18 апреля Басманный суд продлил до 19 июля срок содержания под арестом обвиняемым по делу «Седьмой студии».

24 апреля стало известно, что новый художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Сергей Женовач обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой содействовать переводу Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.



