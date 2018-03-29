Алексея Малобродского перевели в другой изолятор© Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»
Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, обвиняемый по делу «Седьмой студии», переведен из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведково».
Как сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Малобродского Ксения Карпинская, это было сделано 25 марта по инициативе следствия.
«В воскресенье в семь часов вечера неожиданно к нему пришли и сказали собираться. Потом его куда-то везли, в полшестого утра его привезли в СИЗО «Медведково», которое находится в значительном отдалении от Следственного комитета и «Матросской тишины», — рассказала Карпинская.
По ее словам, Малобродский содержится в камере, рассчитанной на 8 человек, где сейчас находятся 12. «В 11 утра [26 марта. — Ред.] к нему пришел следователь для ознакомления с материалами дела. Через час ему стало плохо. Просили врача уже в этом следственном кабинете, никто не пришел», — сообщила адвокат.
Лишь 28 марта она смогла увидеться с Малобродским в СИЗО «Медведково». Он рассказал, что следствие пытается добиться от него дачи показаний.
«Он в ужасном состоянии. Врач к нему не идет. Он красный, у него явно давление. В этой камере все курят, часть людей спит на полу. И всё это, как ему объяснили, для того, чтобы до суда он дал нужные следствию показания. Я считаю, что это давление с целью просто его либо убить, либо чтобы он дал в таких невыносимых условиях какие-то показания на [Кирилла] Серебренникова, на себя, я не знаю на кого», — сказала Карпинская.
Алексей Малобродский был задержан 19 июня 2017 года по делу «Седьмой студии», где он работал генеральным продюсером, и 21 июня арестован Пресненским судом Москвы. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
С тех пор он содержится под стражей. 21 февраля 2018 года Мосгорсуд оставил его и других фигурантов дела под арестом до 19 апреля.
Помимо Алексея Малобродского по делу «Седьмой студии» проходят ее создатель Кирилл Серебренников, экс-гендиректор Юрий Итин, экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.
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