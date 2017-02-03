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3 февраля 19:37«Пионер» устраивает уикенд Марен Аде
3 февраля 18:03Мария Александрова ушла из Большого театра
3 февраля 14:57В Еврейском музее пройдет цикл лекций «Чего хочет еврей?»
3 февраля 13:51В ЦДК покажут документальные фильмы о Джармуше
3 февраля 13:00Объявлена театральная программа Платоновского фестиваля
3 февраля 12:14«Золотую маску» в Перми откроет публичная дискуссия о театре
3 февраля 10:29Режиссер «Матильды» заявит на Поклонскую в прокуратуру
2 февраля 22:10Вручена премия The Art Newspaper Russia
2 февраля 18:33Сампсониевский собор официально передадут РПЦ
2 февраля 17:54Московская биеннале объявила прием заявок
2 февраля 15:54Против слияния РГБ и РНБ выступил советник президента
2 февраля 14:45Серебренников поставит «Маленькие трагедии»
2 февраля 13:54Imagine Dragons снова приедут в Россию
2 февраля 11:44Программа Международного Мемориала на февраль
1 февраля 17:22Depeche Mode объявили дату выхода нового альбома
1 февраля 16:37ЕУСПб готов вложить в реконструкцию 2 млпд
1 февраля 16:11Киностудия Горького к 2020 году построит новое здание
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