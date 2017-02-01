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31 января 18:35Во Владивостоке покажут русское кинетическое искусство
31 января 16:54В петербургском Artplay устроят вечеринку на 23 февраля
31 января 16:40Умер Джон Уэттон
31 января 13:29Закрылся проект Rus2Web
31 января 11:09Жюри Каннского фестиваля возглавит Педро Альмодовар
30 января 19:01Музей Пушкина представит дар коллекционеров
30 января 16:24Мини-ретроспектива Эйзенштейна пройдет в Москве
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