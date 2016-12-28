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29 декабря 20:08В Брянске открыли мемориальную доску Леониду Добычину
27 декабря 18:33Перенесено рассмотрение диссертации Мединского диссоветом МГУ
27 декабря 16:42Курентзис и MusicAeterna исполнят «Золушку» Прокофьева в Москве
27 декабря 15:30В 2016 году на Украине снесли 1300 памятников Ленину
27 декабря 13:27В Непале будет проходить триеннале современного искусства
27 декабря 12:51Суд во Владивостоке постановил уничтожить Библию
26 декабря 18:10«Пионер» покажет фильм «Мой друг доктор Лиза»
26 декабря 17:24Скифское золото выставят в историческом музее в Киеве
26 декабря 16:12В Москве пройдет концерт памяти погибших в катастрофе Ту-154
26 декабря 13:50Умер Феликс Кривин
26 декабря 12:47«Роделинда» и «Травиата» выиграли премию Casta Diva
26 декабря 11:54Умер Джордж Майкл
25 декабря 14:15Артисты ансамбля имени Александрова погибли в авиакатастрофе
24 декабря 13:31Вручена переводческая премия «Мастер»
24 декабря 12:23Ректор ГИТИСа встретился со студентами
23 декабря 17:16Студенты ГИТИСа устроили перформанс
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Мой друг из 1932 года
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