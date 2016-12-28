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26 декабря 13:50Умер Феликс Кривин
26 декабря 11:54Умер Джордж Майкл
Мой друг из 1932 годаОбщество
Мой друг из 1932 года 

В этой главе Бешлей следует совету из далеких 30-х: «подат духом — значить придоватся паническому настроению. Больше октивности наблюдательности глубши взгляд на нонешний день!»

28 декабря 2016169370

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Блокадный канонРазногласия
Блокадный канон 

Писатель Николай Кононов о непарадной истине блокадного Ленинграда в рисунках Алексея Пахомова, Елены Марттилы и Валентины Тонск

26 декабря 201654600