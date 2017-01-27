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27 января 14:51На Венецианской биеннале Россия представит проект за 50 млн
26 января 18:22Советник президента предложил ограничить интернет в России
26 января 16:46Музеи Кремля покажут искусство эпохи Людовика Святого
26 января 15:00Идет набор на единственные в России курсы саунд-арта
26 января 13:36Петербургская епархия ответила Пиотровскому
26 января 12:04Художники переосмыслили архив «Гаража»
25 января 20:07Российский фильм включен в программу Берлинале
25 января 19:05Назначен директор Приморской сцены Мариинки
25 января 18:03«Пионер» покажет хиты независимой анимации
25 января 15:23Выходит книга Романа Тименчика об Анненском и Гумилеве
25 января 14:35Открылся интернет-проект «Миры Горенштейна»
25 января 12:57Умер Василий Ракитин
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