новостивсе новости
25 января 20:07Российский фильм включен в программу Берлинале
25 января 19:05Назначен директор Приморской сцены Мариинки
25 января 18:03«Пионер» покажет хиты независимой анимации
25 января 15:23Выходит книга Романа Тименчика об Анненском и Гумилеве
25 января 14:35Открылся интернет-проект «Миры Горенштейна»
25 января 12:57Умер Василий Ракитин
25 января 12:23Обращение ученых в связи со слиянием РГБ и РНБ
24 января 20:47Вручена премия «НОС-2016»
24 января 18:02Объявлены номинанты на премию «Оскар»
24 января 15:53Вручена премия Международного ПЕН-клуба
24 января 15:06В Москве пройдет фестиваль «Оттепель: лицом к будущему»
24 января 13:59Гослитмузей готовит выставку к столетию революции
24 января 12:58Без соцсетей обходятся 40% россиян
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