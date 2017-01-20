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20 января 19:40Объявлены российские участники Венецианской биеннале
20 января 16:24Российская премьера фильма «Джеки» состоится в «Пионере»
20 января 15:16«Родину-мать» в Волгограде отремонтируют за 2 млрд рублей
20 января 14:04Исламисты снова уничтожают памятники Пальмиры
20 января 13:07Заявление писателей в поддержку Александра Бывшева
20 января 12:33ГМИИ представит выставку Ясумасы Моримуры
20 января 11:45TheatreHD продолжает театральный киносезон
19 января 19:19Первый канал признал вину в утечке последней серии «Шерлока»
19 января 18:21В Москве пройдут акции памяти Ильи Кормильцева
19 января 15:07В Москве впервые выступит Desiigner
19 января 13:42Ретроспектива Сергея Шнурова пройдет в Петербурге
19 января 12:24В Александринке поставят спектакль о Сталине
19 января 11:52«Иноекино» отметит День сурка
18 января 17:37Рюити Сакамото выпустит первый альбом за 8 лет
18 января 15:55Открытое письмо в защиту Юрия Дмитриева
18 января 15:23Умер Уильям Ониебор
«Музей должен стать музеем других музеев»
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