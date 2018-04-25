СК просит перевести Алексея Малобродского под домашний арест

© В одной лодке с Алексеем Малобродским / Facebook

Следственный комитет России (СК) обратился в Басманный районный суд Москвы с ходатайством об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, обвиняемому по делу «Седьмой студии».

Сообщение об этом, подписанное официальным представителем СК Светланой Петренко, сегодня, 25 апреля, размещено на сайте СК.

«В настоящее время следствием с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому А. Малобродскому меру пресечения с заключения под стражу на более мягкую в виде домашнего ареста. Соответствующее ходатайство и обосновывающие его материалы направлены в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 27 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

По делу «Седьмой студии» проходят ее создатель Кирилл Серебренников, экс-гендиректор Юрий Итина, экс-генпродюсер Алексей Малобродский, экс-главбух Нина Масляева и экс-продюсер Екатерина Воронова, а также директора РАМТ Софьи Апфельбаум. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.

Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Малобродский — единственный из фигурантов дела — с июня 2017 года содержится в СИЗО.

С просьбой освободить Алексея Малобродского из-под стражи выступали Чулпан Хаматова, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Теодор Курентзис и другие известные актеры, режиссеры, писатели, музыканты, ученые и журналисты, российские театры проводили акцию в его поддержку, в декабре Ассоциация театральных критиков выбрала его человеком года.

В конце марта 2018 года Алексея Малобродского перевели в из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО «Медведково», где условия содержания угрожали здоровью арестованного, его жена написала председателю СК Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой открытое письмо, в котором попросила о свидании с мужем: за предыдущие 9,5 месяцев у них было лишь 6 свиданий, Малобродскому не разрешали говорить по телефону с женой и дочерью.

18 апреля Басманный суд продлил до 19 июля срок содержания под арестом обвиняемым по делу «Седьмой студии», удовлетворив ходатайство следствия.

24 апреля стало известно, что новый художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Сергей Женовач обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой содействовать переводу Алексея Малобродского из СИЗО под домашний арест.



