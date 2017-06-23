Российские театры проведут акцию в поддержку Алексея Малобродского

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28 июня перед началом спектаклей руководители театров в разных городах России выступят с обращениями в поддержку Алексея Малобродского и других фигурантов дела «Седьмой студии».

«Трудно сказать, кто первый предложил эту идею, но ее поддержали очень многие, в том числе очень уважаемые театральные деятели. — рассказал «Интерфаксу» член координационной группы Ассоциации театральных критиков Андрей Пронин. — Я полагаю, люди найдут свои слова, так что никакого вмененного текста тут нет».

По словам художественного руководителя Воронежского камерного театра Михаила Бычкова, в акции примут участие театры со всей России, в том числе один театр из Хабаровска, два театра из Красноярска, два из Новосибирска, не менее четырех из Петербурга и шесть московских театров.

21 июня Пресненский районный суд Москвы арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Обвинение заявило, что бюджетные средства, выделенные «Седьмой студии» на спектакль «Сон в летнюю ночь», были похищены, и в результате спектакль не был поставлен. По версии следствия, причастность Малобродского к хищению «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей».

Малобродский своей вины не признал. Он напомнил, что «Сон в летнюю ночь» идет с 2012 года, и с тех пор на спектакле побывали тысячи зрителей. Защита представила опубликованные в СМИ рецензии на спектакль, но на прокурора эти аргументы не произвели впечатления.

Ранее к зрителям спектакля «Сон в летнюю ночь» с просьбой подтвердить его существование обратился художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников.

23 мая у него, у директора РАМТ Софьи Апфельбаум и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу «Седьмой студии». После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете.

24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Сейчас Масляева содержится в СИЗО, Итин находится под домашним арестом.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры, в том числе Чулпан Хаматова, Владимир Урин, Евгений Миронов, Изабель Юппер, ассоциация «Свободное слово» и Ассоциация театральных критиков, группа французских режиссеров, актеров и театральных деятелей.



