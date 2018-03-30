 
13:35 30 марта 2018Новости
14250
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Открытое письмо жены Алексея Малобродского

News_detailed_picture© Николай Солодников / Facebook

Сегодня, 30 марта, Татьяна Лукьянова, жена бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», обратилась с открытым письмом к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Скан письма опубликовал журналист Николай Солодников. COLTA.RU приводит его текст полностью.


Председателю Следственного
комитета Российской Федерации
Бастрыкину А.И.
Уполномоченному по правам человека
в Российской Федерации
Москальковой Т.Н.
От Лукьяновой Т.А.

Открытое письмо

Уважаемый Александр Иванович!
Уважаемая Татьяна Николаевна!

Я обращаюсь к вам открыто и публично, потому что у меня есть все основания опасаться за жизнь и здоровье моего мужа, Малобродского Алексея Аркадьевича, и действовать необходимо быстрою

Уже девять с половиной месяцев он находится под стражей по так называемому «театральному делу» — единственный из пяти фигурантов. Все остальные — под домашним арестом. Дело это резонансное, и я уверена, что вы знаете о нем. Так вот, несколько дней назад, а именно в ночь с 25 на 26 марта он был внезапно переведен по инициативе следствия из СИЗО-1 в СИЗО-4. Причем если в СИЗО-1 он находился в камере, где у каждого человека было свое спальное место, то в СИЗО-4 его поместили в камеру, где на 12 человек всего 8 спальных мест, где антисанитарные условия, где все постоянно курят, где люди вынуждены спать на полу. После бессонной ночи в автозаке его привезли на ознакомление с материалами дела. Ему стало плохо с сердцем, поднялось давление, он просил врача, но ему отказали. Его здоровье в целом резко ухудшилось — он немолодой человек, ему 60 лет, у него есть хронические заболевания.

За девять с половиной месяцев содержания Алексея под стражей у нас было всего 6 свиданий, а телефонные звонки мне и дочери так и не разрешили. Последние полтора месяца следователи снова отказывают нам в свидании. И это при том, что расследование окончено, никаким «интересам следствия» наши свидания даже формально помешать уже не могут.

Неужели «следствие» непременно означает издевательства и унижения? Неужели права человека — это просто-напросто пустой звук?

Я не говорю о том, что целый месяц Алексей содержался под стражей без возбуждения уголовного дела. Я не говорю о том, что он единственный находится в самых тяжелых условиях, в СИЗО, при одинаковом для всех фигурантах обвинении. Сейчас речь не об этом.

Я просто хочу быть уверенной, что жизни и здоровью моего мужа ничего не угрожает. Я прошу дать мне возможность лично убедиться в этом. Я знаю, что я имею на это право.

30.03.2018

Лукьянова Татьяна Александровна

Комментарии


Сегодня на сайте

Только голосСовременная музыка
Только голос 

Олегу Анофриеву не досталось главных ролей, но исполненные им песни еще переживут кинематограф. Бонус: плейлист его лучших песен 60-х

29 марта 201813650