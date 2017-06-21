Суд арестовал экс-директора «Гоголь-центра»

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Сегодня, 21 июня, Пресненский районный суд арестовал бывшего директора «Гоголь-центра» и бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Срок ареста — до 19 июля, передает телеканал «Дождь». Одной из причин ареста следователи назвали то, что у Малобродского двойное гражданство — России и Израиля. Малобродскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмечает «Интерфакс».

Малобродский был задержан 19 июня по делу о хищении бюджетных средств, выделенных автономной некоммерческой организации по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия» в 2011–2014 годах.

Как сообщает «Медуза», на сегодняшнем заседании суда обвинение заявило, что были похищены средства, выделенные «Седьмой студии» на спектакль «Сон в летнюю ночь», который в результате так и не был поставлен. По версии следствия, причастность Малобродского к хищению «подтверждается показаниями обвиняемых, подозреваемых и ряда свидетелей».

Малобродский своей вины не признал. Он напомнил, что «Сон в летнюю ночь» идет в «Гоголь-центре» с 2012 года, и с тех пор на спектакле побывали тысячи зрителей. Защита представила опубликованные в СМИ рецензии на спектакль, однако на прокурора эти аргументы не произвели впечатления.

Показания в защиту Малобродского сегодня также дали режиссер Сергей Женовач и композитор Александр Маноцков.

В мае по делу «Седьмой студии» прошли обыски в квартире у художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, в самом «Гоголь-центре» и у директора РАМТ Софьи Апфельбаум. После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете.

24 мая были задержаны бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. В настоящее время Масляева содержится в СИЗО, Итин находится под домашним арестом.



