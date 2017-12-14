Ассоциация театральных критиков назвала Алексея Малобродского человеком года© Ассоциация театральных критиков
Итоги 2017 года подвела Ассоциация театральных критиков (АТК). В номинации «Человек года» критики выбрали лауреатом бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского с формулировкой «За честь и достоинство».
«Напомним, что Малобродский был задержан правоохранительными органами в июне 2017 года в рамках так называемого "дела Седьмой студии". В отличие от остальных фигурантов дела, находящихся под домашним арестом, он вот уже полгода содержится в следственном изоляторе. В поддержку продюсера выступили многие театральные деятели России — все они призывали к изменению меры пресечения для Малобродского, вина которого не доказана. С просьбой в суд об изменении меры пресечения для Алексея Малобродского обращалась и Ассоциация театральных критиков», — говорится в сообщении на сайте АТК.
Само дело «Седьмой студии» критики назвали «Антисобытием года», особо отметив одного из его фигурантов, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, «который выпустил в этом году несколько значительных премьер (балет "Нуреев" в Большом театре, оперы "Чаадский" в "Геликон-опере" и "Гензель и Гретель" в Штутгартской опере, "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре"), проявив экстраординарную верность профессии».
АТК включила «Маленькие трагедии» в шорт-лист лучших российских спектаклей по итогам года, а победителем в номинации «Спектакль года» стал «Старик и море» в постановке Анатолия Васильева (Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова в сотрудничестве с Театром имени Евг. Вахтангова, Москва).
новости
18:19«Электротеатр Станиславский» готовит премьеру оперы Александра Белоусова
15:24В Москве состоятся лекции и концерт серии «Neoclassical flow»
13:11«Кинотавр» открыл прием заявок
12:38В Петербурге, Москве и Новосибирске пройдут спецпоказы «Титаника»
11:17«Студия новой музыки» впервые выступит в Перми
10:36Ассоциация театральных критиков назвала Алексея Малобродского человеком года
Вчера
18:42Нина Симон избрана в Зал славы рок-н-ролла
17:17В Подмосковье пройдет выставка графики Пикассо
16:44На фирме «Мелодия» вышли романсы Владимира ЮровскогоВсе новости