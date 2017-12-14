Ассоциация театральных критиков назвала Алексея Малобродского человеком года

Итоги 2017 года подвела Ассоциация театральных критиков (АТК). В номинации «Человек года» критики выбрали лауреатом бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского с формулировкой «За честь и достоинство».

«Напомним, что Малобродский был задержан правоохранительными органами в июне 2017 года в рамках так называемого "дела Седьмой студии". В отличие от остальных фигурантов дела, находящихся под домашним арестом, он вот уже полгода содержится в следственном изоляторе. В поддержку продюсера выступили многие театральные деятели России — все они призывали к изменению меры пресечения для Малобродского, вина которого не доказана. С просьбой в суд об изменении меры пресечения для Алексея Малобродского обращалась и Ассоциация театральных критиков», — говорится в сообщении на сайте АТК.

Само дело «Седьмой студии» критики назвали «Антисобытием года», особо отметив одного из его фигурантов, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, «который выпустил в этом году несколько значительных премьер (балет "Нуреев" в Большом театре, оперы "Чаадский" в "Геликон-опере" и "Гензель и Гретель" в Штутгартской опере, "Маленькие трагедии" в "Гоголь-центре"), проявив экстраординарную верность профессии».

АТК включила «Маленькие трагедии» в шорт-лист лучших российских спектаклей по итогам года, а победителем в номинации «Спектакль года» стал «Старик и море» в постановке Анатолия Васильева (Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова в сотрудничестве с Театром имени Евг. Вахтангова, Москва).















