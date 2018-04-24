Женовач попросил Мединского содействовать переводу Малобродского из СИЗО

Министр культуры РФ Владимир Мединский (слева) и режиссер Сергей Женовач (справа) во время представления труппе МХТ имени А.П. Чехова в должности художественного руководителя. Москва, 23 апреля 2018 года © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Сергей Женовач обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой содействовать переводу из СИЗО под домашний арест бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, обвиняемого до делу «Седьмой студии».

О разговоре с Мединским Женовач сообщил РБК. «Мы общались с ним на эту тему лично, он потом перезвонил и попросил оформить письмо на его имя. Я увидел в этом заинтересованность», — рассказал он.

Женовач добавил, что Малобродский его близкий друг, и он ходил на несколько судебных заседаний, где рассматривалось его дело.

Получение письма подтвердили в Министерстве культуры. «Сейчас проводится работа не только по рассмотрению обращения, но и по оказанию содействия с нашей стороны», — пояснил заместитель министра культуры Александр Журавский.

23 марта Сергей Женовач был назначен художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова, 23 апреля Владимир Мединский представил его в новой должности труппе театра.

18 апреля Басманный районный суд Москвы продлил до 19 июля срок содержания под арестом обвиняемым по делу «Седьмой студии» Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, тогда как Малобродский — единственный из фигурантов дела — с июня 2017 года содержится под стражей.



























