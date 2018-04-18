Суд оставил под арестом фигурантов дела «Седьмой студии»Артур Карпов© FreeKirill
Сегодня, 18 апреля. Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, продлив до 19 июля срок содержания под арестом обвиняемым по делу «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софью Апфельбаум.
«Ходатайства следствия удовлетворить. Малобродского оставили под стражей. Серебренников, Апфельбаум, Итин — домашний арест», — цитирует судью Артура Карпова сайт FreeKirill, который вел текстовую трансляцию с сегодняшнего заседания суда.
С просьбой продлить меры пресечения фигурантам дела в суд также обратилось Министерство культуры РФ, передает ТАСС.
Помимо создателя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, ее экс-гендиректора Юрия Итина и экс-генпродюсера Алексея Малобродского, а также директора РАМТ Софьи Апфельбаум по делу «Седьмой студии» проходят ее бывший главный бухгалтер Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Они обвиняются в том, что в 2011–2014 годах похитили не менее 133 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
Малобродский содержится под стражей, Серебренников, Итин, Масляева и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Воронова заочно арестована и объявлена в розыск. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег. Дела в отношении Масляевой и Вороновой выделены в отдельное производство.
На прошлой неделе стало известно, что фильм Серебренникова «Лето», который он лично смонтировал, находясь под домашним арестом, отобран в основную конкурсную программу 71-го Международного Каннского кинофестиваля. Директор фестиваля Тьерри Фремо сообщил, что оргкомитет приглашает режиссера лично представить свою картину в Каннах. Продюсер фильма «Лето» Илья Стюарт выразил надежду, что Серебренников сможет присутствовать на премьере.
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