Экс-главбух «Седьмой студии» дала показания на Кирилла Серебренникова

Сегодня, 9 августа, в Мосгорсуде были зачитаны показания бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, согласно которым художественный руководитель театра «Гоголь-центр» режиссер Кирилл Серебренников участвовал в хищении бюджетных средств, выделенных на проект «Платформа».

«Итин, Серебренников, Малобродский разработали план для хищения средств, выделенных на проект "Платформа" <...> Итин, Серебренников и Малобродский с моей помощью производили обналичивание денежных средств, выделенных на проект. Впоследствии в финансовые отчетности по годам мною по согласованию с ними включались заведомо ложные данные», — цитирует протокол допроса Масляевой «Интерфакс».

Из ее показаний также следует, что «Седьмая студия» занималась «отмыванием денег» и в ней была «черная касса» для проведения нелегальных операций, передает ТАСС.

Кроме того, как пишет «Коммерсантъ», Масляева заявила, что «Седьмая студия» была создана с целью хищения субсидии в размере 200 млн рублей.

23 мая у Серебренникова, у директора РАМТ Софьи Апфельбаум и в «Гоголь-центре» прошли обыски по делу «Седьмой студии». После обыска Серебренникова и Апфельбаум допросили в Следственном комитете.

24 мая были задержаны Масляева и бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин. 21 июня Пресненский суд арестовал бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского. Сейчас он и Масляева содержится в СИЗО, Итин находится под домашним арестом.

Они обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии». Сегодня на заседании Мосгорсуда, где рассматриваются апелляционные жалобы защиты Масляевой, Малобродского, Итина, им были предъявлены «расширенные обвинения» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенном в составе группы лиц), суть которых пока остается неизвестной.

По словам адвоката Малобродского Ксении Карпинской, следствие не изменило процессуальный статус Серебренникова, который проходит по делу «Седьмой студии» свидетелем.

Она заявила, что защите непонятны новые расширенные обвинения, предъявленные фигурантам дела, а также установленная сумма ущерба: «Согласно оглашенным сегодня материалам, сумма ущерба, вменяемая по делу, достигла 68 млн рублей, но на продлении ареста в Басманном суде в конце июля она составляла 70 млн рублей, а раньше обвиняемым вменялось около 2 млн рублей ущерба. При этом на сайте Следственного комитета содержится информация о 200 млн рублей. Мы обвинения не понимаем», — сказала Карпинская, отметив, что ее подзащитный свою вину по-прежнему отрицает.



