Деятели культуры выступили в поддержку Алексея Малобродского

© Ирина Полярная

Чулпан Хаматова, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Теодор Курентзис и другие известные актеры, режиссеры, писатели, музыканты, ученые и журналисты подписали обращение, в котором призвали освободить из-под стражи театрального продюсера Алексея Малобродского, арестованного по делу «Седьмой студии».

COLTA.RU приводит обращение полностью:

Обращение деятелей культуры в поддержку Алексея Малобродского

Театральное сообщество, деятели культуры и искусства крайне обеспокоены ситуацией вокруг дела «Седьмой студии», которое вызвало широкий общественный резонанс не только в России, но и за ее пределами.

18 июля 2017 год районный Басманный суд продлил на 3 месяца содержание под стражей Алексею Малобродскому, театральному продюсеру и бывшему директору Гоголь-центра, задержанному в рамках дела 19 июня.

Обвинение утверждает, что деньги на производство спектакля «Сон в летнюю ночь» в постановке Кирилла Серебренникова были похищены, а спектакль не поставлен.

При этом спектакль «Сон в летнюю ночь» вышел в рамках проекта «Платформа» в 2012 году, был многократно показан в Москве, а также на различных фестивалях в России и за рубежом, номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» и до сих пор идет в репертуаре театра «Гоголь-центр».

Мы считаем это обвинение абсурдным и не видим ни законных оснований, ни практического смысла в содержании Алексея Малобродского под стражей. Он не раз говорил о готовности сотрудничать со следствием и давать правдивые показания, за него поручились его коллеги, многие деятели культуры и искусства. Месяц он провел в следственном изоляторе вообще без возбуждения против него уголовного дела, что просто-напросто незаконно, о чем в суде заявил прокурор.

Также мы знаем, что содержание под стражей применяется только при невозможности применить иную меру пресечения. В послании Федеральному Собранию Президент В.В. Путин говорит: «...в делах по экономическим преступлениям использовать заключение под стражу лишь как крайнюю меру, а вместо этого применять залог, подписку о невыезде или домашний арест».

В ближайшее время Московский городской суд будет рассматривать апелляционную жалобу на решение Басманного суда. Мы надеемся, что суд знает и разделяет позицию Президента в отношении обвиняемых в возможном экономическом преступлении.

Мы считаем, что Алексей Малобродский должен быть освобожден из-под стражи на время следствия. Крайняя мера в данном случае чрезмерна, жестока и неоправданна.





Чулпан Хаматова, актриса театра и кино, народная артистка РФ

Юрий Норштейн, художник-мультипликатор, режиссер, народный артист РФ

Александр Сокуров, кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ

Теодор Курентзис, дирижер, художественный руководитель Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского

Алексей Венедиктов, главный редактор радио «Эхо Москвы»

Владимир Сорокин, писатель

Владимир Познер, журналист и телеведущий, писатель

Павел Лунгин, кинорежиссер и сценарист, народный артист РФ

Людмила Улицкая, писатель

Людмила Петрушевская, писатель

Виктор Ерофеев, писатель

Гарри Бардин, художник-мультипликатор, режиссер

Мариэтта Чудакова, литературовед

Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы», народный артист РФ

Евгений Писарев, художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина

Сергей Женовач, художественный руководитель театра «Студия театрального искусства»

Андрей Могучий, художественный руководитель Большого драматического театра имени Г.В. Товстоногова

Юрий Бутусов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета

Дмитрий Брусникин, художественный руководитель театра «Мастерская Дмитрия Брусникина»

Виктор Рыжаков, художественный руководитель Центра имени Вс. Мейерхольда

Борис Юхананов, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский»

Михаил Бычков, художественный руководитель Воронежского камерного театра и Платоновского фестиваля искусств

Евгений Асс, ректор архитектурной школы МАРШ

Анатолий Голубовский, социолог, искусствовед

Андрей Макаревич, музыкант, народный артист РФ

Лев Рубинштейн, поэт, публицист

Виктория Исакова, актриса театра и кино

Оксана Фандера, актриса театра и кино

Юлия Ауг, актриса театра и кино, режиссер

Марина Давыдова, главный редактор журнала «Театр»

Александр Пепеляев, режиссер, хореограф

Елена Тупысева, художественный руководитель театра «Балет Москва»

Федор Павлов-Андриевич, директор Государственной галереи на Солянке

Михаил Дурненков, драматург, сценарист

Борис Филановский, композитор

Елена Ковальская, арт-директор Центра имени Вс. Мейерхольда

Евгений Казачков, драматург, сценарист

Ксения Ларина, журналист



