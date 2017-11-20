Антон Адасинский отказался участвовать в Санкт-Петербургском культурном форуме

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Художественный руководитель театра DEREVO Антон Адасинский обратился к организаторам VI Санкт-Петербургского культурного форума (МКФ) с просьбой снять его имя с афиши секции «Цирк и уличный театр».

В обращении, размещенном на сайте театра DEREVO, Антон Адасинский пишет о двух причинах отказа от участия в МКФ.

«Вчера я говорил с офисом Александра Сокурова. Он не принимает участие в форуме. Причина тому — письмо за подписью первого замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, которое тот не подтвердил, но и не опроверг. В письме несколько известных режиссеров, журналистов и писателей названы нежелательными гостями форума. Сегодня появилась еще один «черный список» за его же подписью. На этот раз — по секции "Театр". Это не фейк. Не могу позволить себе не замечать происходящего. Это первая причина», — говорится в обращении.

В качестве второй причины Антон Адасинский назвал невозможность «выступать под "шапкой" Министерства культуры, организации, которая своим демонстративным невмешательством одобряет нахождение под арестом моих друзей и коллег по работе — К. Серебренникова, С. Апфельбаум и А. Малобродского».

В октябре главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал фотоснимки слудебной записки первого заместителя министра культуры Владимира Аристарховым на имя статс-секретаря Александра Журавского, в которой были перечислены нежелательные участники МКФ, в том числе Александр Сокуров, Григорий Чхартишвили, Дэнни Бойл и Кристоф Марталер. В Министерстве культуры подлинность письма отрицали.

На днях в распоряжении COLTA.RU оказался еще один предназначенный для внутреннего пользования документ за подписью Владимира Аристархова — судя по содержанию, выдержки из расширенной и дополненной версии опубликованной ранее служебной записки. Полученный редакцией фрагмент включает в себя «черный список» МКФ-2017 по секции «Театр», а также краткую характеристику его фигурантов, среди которых худрук МДТ Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, худрук БДТ Андрей Могучий, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и режиссер Дмитрий Крымов.

Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский проходят по так называемому делу «Седьмой студии». Ее бывшие сотрудники обвиняются в растрате бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Серебренников и Апфельбаум находятся под домашним арестом, Малобродский содержится под стражей.

В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры в России и за рубежом, в том числе Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Оперная конференция Германии, Ассоциация театральных критиков, Гидон Кремер, Иван Вырыпаев, Чулпан Хаматова, Иэн Маккеллен, Михаил Барышников, Александр Калягин, актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров из разных стран, 1300 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии», более ста человек вошли в созданный во Франции комитет по поддержке Кирилла Серебренникова.



