Заявление Гидона Кремера

© Dvořákova Praha: International Music Festival

Скрипач Гидон Кремер выступил с заявлением в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова.

COLTA.RU приводит текст заявления полностью:





Я глубоко встревожен той ситуацией, которая привела к аресту оригинального и верного своему творчеству российского художника Кирилла Серебренникова. Как это было сделано (ночная поездка в микроавтобусе, полиция в масках) удручает даже зрительно.

Не менее грустно понимать и видеть, как похожим способом оказывается давление и на других подозреваемых как бы «простых» служащих.

Конечно, легко говорить об этом, находясь далеко от руководства коллектива, связанного финансовыми обязательствами, не являясь частью и того сообщества чиновников, которые обязаны выполнять предписания, проверять людей и следить за финансовыми операциями.

Но совершенно очевидно, что круг людей, которому поручено вершить правосудие, начисто лишен понятия человеческих норм. Судьи per se сами являются нарушителями кодекса уважения прав, уже не говоря о том, что им совершенно чужд мир искусства.

Правосудие ли это?

Очевидно и то, что попрание элементарных прав человека было и продолжает быть печальной традицией русского общества. Получается, что от уважения до дикости (не осужденный свидетель по делу — в клетке!) один шаг.

И он сегодня снова был сделан, когда творческого человека — без явных на то причин — в очередной раз (вспомним недавнюю отмену премьеры балета «Нуреев» в Большом театре, а теперь — остановку съемок фильма о Викторе Цое в Петербурге) лишили права на работу.

Думаю, что все те, кто в оправдание акции выражают лишь недоумение или ссылаются на повсеместно распространенные — и в артистических кругах! — теневые способы получать и «отмывать» деньги, также показывают определенное равнодушие к развитию событий и тем самым открыто предают как своего коллегу, так и свою гражданскую совесть. Само звание артиста предполагает определенную мораль, и я уверен, что Кирилл Серебренников — ее олицетворение.

Да, согласен, — право должно быть на всех одно, но это не означает, что за его нарушения должен отвечать один за всех.





Гидон Кремер, музыкант