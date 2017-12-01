Молодые деятели культуры требуют освободить фигурантов дела «Седьмой студии»

Более 300 молодых российских деятелей культуры подписали открытое письмо, в котором потребовали освободить фигурантов дела «Седьмой студии».

Как сообщает «Медуза», среди подписавших письмо режиссеры Дмитрий Волкострелов, Марфа Горвиц и Максим Диденко, композитор Илья Демуцкий, хореограф Иван Естегнеев, драматург Валерий Печейкин, театральный критик Павел Руднев, художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич.

Сбор подписей продолжается.

Авторы письма выражают возмущение уголовным преследованием основателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова и других ее бывших сотрудников — генерального продюсера Алексея Малобродского, директора Юрия Итина, главного бухгалтера Нины Масляевой и исполнительного директора Екатерины Вороновой.

«Их нет смысла заключать под стражу: они не опасны для общества и не будут скрываться от следствия», — говорится в письме.

Его авторы считают, что «дело "Седьмой студии" ведется с грубыми нарушениями», называют его политически мотивированным и отмечают, что ситуация с этим делом, в частности, арест Кирилла Серебренникова, «уже серьезно навредила репутации нашей страны в международном сообществе». Исправить ситуацию, по их мнению, могло бы только закрытие дела за отсутствием состава преступления.

«Мы уверены, что только к такому итогу может привести честное и непредвзятое рассмотрение дела по существу, и требуем дать его гарантии, а в случае продолжения следствия — отпустить всех обвиняемых под залог и подписку о невыезде, — говорится в письме. — Мы призываем российское культурное сообщество не молчать о деле "Седьмой студии", и продолжать добиваться освобождения его фигурантов до тех пор, пока эта позиция не будет услышана властью и обществом».















