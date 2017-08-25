Ассоциация театральных критиков выступила в поддержку Кирилла Серебренникова

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Сегодня, 25 августа, Ассоциация театральных критиков (АТК) распространила заявление в поддержку художественного руководителя театра «Гоголь-центр» режиссера Кирилла Серебренникова.

Заявление опубликовано на сайте АТК. COLTA.RU приводит его текст полностью:





Мы, члены Ассоциации театральных критиков, выражаем свое возмущение произволом, творящимся в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других театральных деятелей, ныне объявленных подозреваемыми по так называемому делу «Седьмой студии».

Показательный арест с конвоированием в Москву человека, не пытавшегося скрываться от следствия и занимавшегося съемками фильма в Петербурге, выглядит как акция устрашения. Только в подобных, внеюридических терминах объяснимо продолжительное заточение в СИЗО и уважаемого театрального продюсера Алексея Малобродского, и тяжелобольного бухгалтера Нины Масляевой. Общество не получило удовлетворительного ответа, чем именно вызваны эти экстраординарные меры, которые вполне можно квалифицировать как форму пыток.

Многочисленные поручительства ведущих деятелей российского театра оставлены без внимания. Если кто-то и верил в объективность следствия и суда, был вынужден расстаться с иллюзиями. Кирилл Серебренников — один из ведущих российских режиссеров, его спектакли и фильмы - важная и неотъемлемая часть современной культуры. Пришло время репрессий в отношении российской культуры? Она опять «провинилась» перед властью, как многажды уже случалось в истории?

Мы требуем прекращения насилия и произвола в отношении деятелей театра, чья вина не только не доказана, но и толком не сформулирована — нам твердят о миллионных кражах, затрудняясь в точных цифрах. Считаем, что домашний арест Кирилла Серебренникова лишает его права на профессию и препятствует осуществлению запланированных постановок.

Принято большинством голосов на общем собрании АТК.

24 августа 2017 года



