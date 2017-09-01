Иэн Маккеллен выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

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Британский актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный кинозрителям всего мира по роли Гэндальфа в «Хоббите» и «Властелине колец», прислал в «Гоголь-центр» письмо, в котором выразил обеспокоенность в связи с арестом режиссера Кирилла Серебренникова и выдвинутыми против него обвинениями.

«Мне кажется невероятным, что его художественный руководитель Кирилл Серебренников может совершить то, что способно подорвать успех "Гоголь-центра". Вот почему я был удивлен и напуган, узнав о тех обвинениях, которые привели к его домашнему аресту», — цитирует письмо Маккеллена «Интерфакс».

«Уверен, что выскажу общее мнение всего артистического сообщества Соединенного Королевства, которое обращается к России за просветлением и посвящением в мир искусства, призвав всех, кто в состоянии это сделать, оказать поддержку Кириллу Серебренникову и дать ему возможность как можно скорее продолжить его жизненно важную работу в кино и, конечно, в неповторимом "Гоголь-центре"», — говорится в письме.

Маккеллен также вспоминает о своей прошлогодней поезке в Россию. «Из множества мест, которые я посетил <...> меня больше всех впечатлил московский театр "Гоголь-центр". Работы, которые в нем создаются, и витающую в его стенах атмосферу я считаю образцовыми для подлинного театра. Чувствовалось, что репутация "Гоголь-центра" служит престижу тех, кто его основал и поддерживает», — пишет актер.

22 августа Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета России и на следующий день помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Ранее в поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Ассоциация театральных критиков, музыкант Гидон Кремер, драматург и режиссер Иван Вырыпаев, актриса Чулпан Хаматова, а также актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров из разных стран.

Почти 1100 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии».















