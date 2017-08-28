Зарубежные деятели культуры требуют освободить Кирилла Серебренникова

Театральный режиссер Томас Остермайер (Германия), драматург Мариус фон Майенбург (Германия), актриса Кейт Бланшетт (Австралия) и лауреат Нобелевской премии по литературе Эльфрида Елинек (Австрия) подписали обращение с требованием освободить арестованного российского режиссера Кирилла Серебренникова.

Также среди 35 инициаторов обращения, опубликованного на сайте Change.org, режиссеры Марен Аде (Германия), Бенедикт Эндрюс (Австралия), Фолькер Шлендорф (Германия) и Данис Танович (Босния и Герцеговина), дирижеры Теодор Курентзис (Греция-Россия) и Владимир Юровский (Россия-Германия), композитор Сергей Невский (Россия-Германия), художница Софи Калле (Франция), актер Йозеф Бирбихлер (Германия), драматург Марк Равенхилл (Великобритания), руководители театров Берлина, Гамбурга, Лондона, Рейкьявика и Штутгарта.

«Мы протестуем против ареста Кирилла Серебренникова. — говорится в обращении. — Обвинения в его адрес не обоснованы, они свидетельсвуют о намерении заставить замолчать международно признанного режиссера».

Авторы обращения призывают российскую прокуратуру прекратить уголовное преследование Серебренникова и снять с него обвинения, которые они считают неубедительными.

Обращение заканчивается словами: «Мы настоятельно просим представителей наших правительств не допустить того, чтобы Серебренников стал жертвой политически мотивированной дискредитации и в конце концов попал в тюрьму».

22 августа Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета России и на следующий день помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признает.

Ранее в поддержку Серебренникова выступили Европейская киноакадемия, Ассоциация театральных критиков, музыкант Гидон Кремер, драматург и режиссер Иван Вырыпаев и другие деятели культуры в России и за рубежом.















