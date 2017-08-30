Чулпан Хаматова: арест Кирилла Серебренникова – трагическое событие

Сегодня, 30 августа, в Казани на торжественной церемонии, где актрисе Чулпан Хаматовой вручили знак почетного гражданина города, она сказала, что домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова был несправедливым и незаконным и назвала его трагическим событием.

«Наверное, многие из вас знают, что недавно произошло, на мой взгляд, грустнейшее, трагическое событие. Под домашним арестом сидит мой коллега, мой друг, совершенно, на мой взгляд, несправедливо и незаконно. Мне очень страшно. Я под этим ощущением нахожусь несколько дней. Я говорю о Кирилле Серебренникове», — цитирует Чулпан Хаматову «Интерфакс».

22 августа Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета России и на следующий день помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). По версии следствия, он организовал хищение не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».

Ранее в поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Ассоциация театральных критиков, музыкант Гидон Кремер, драматург и режиссер Иван Вырыпаев, а также актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров их разных стран.

Продолжается сбор подписей под открытым письмом трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии».



































