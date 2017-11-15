Выбранные места из переписки Минкульта

Завтра в северной столице откроется VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. В октябре в Telegram-канале главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова были опубликованы фотоснимки служебной записки с перечислением нежелательных участников форума, написанной первым заместителем министра культуры Владимиром Аристарховым на имя статс-секретаря Александра Журавского. Подлинность документа, в котором среди прочих значились имена Александра Сокурова, Григория Чхартишвили, Дэнни Бойла и Кристофа Марталера, в Министерстве культуры отрицали, а большинство упомянутых в нем лиц в итоге примут участие в работе МКФ.

В распоряжении COLTA.RU оказался еще один предназначенный для внутреннего пользования документ за подписью Владимира Аристархова — судя по содержанию, выдержки из расширенной и дополненной версии опубликованной ранее служебной записки. Полученный редакцией фрагмент включает в себя «черный список» Международного культурного форума — 2017 по секции «Театр», а также краткую характеристику его фигурантов, снабженную ссылками на видеозаписи спектаклей и цитатами из прессы. По нашим сведениям, это лишь небольшая часть масштабного досье, собранного по каждой из секций МКФ, — вполне очевидно, впрочем, что работа над ним отнюдь не сводится к утилитарным задачам по подготовке и проведению конкретного мероприятия Минкульта: список «врагов русской культуры» в ведомстве начали готовить давно, планомерно его пополняя и обновляя.

Многие образы говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения.

Этот материал примечателен даже не столько сенсационным составом «черного списка» — в нем среди прочих значатся худрук МДТ Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, худрук БДТ Андрей Могучий, худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и режиссер Дмитрий Крымов, — сколько самой оптикой взгляда чиновников на художественный процесс, тем, как руководство Минкульта воспринимает и как трактует деятельность ключевых фигур современного российского театра. Язык и стиль служебной записки, выглядящей образцово-показательным примером «искусствоведения в штатском», превращают ее во впечатляющий документ эпохи.

Сегодня мы публикуем документ целиком в том виде, в каком он поступил в редакцию, а также приводим расшифровку наиболее показательных его фрагментов. Текст печатается в редакции источника.

Документ А: Аристархов — Журавскому

Статс-секретарю,

заместителю министра культуры

Российской Федерации

А.В. Журавскому

Уважаемые коллеги!

В связи с представленными списками в дополнение к служебным запискам № 540-01.01-69-ВА от 31.03.2017 и № 676-01.01-69-ВА от 05.04.2017 направляю перечень лиц, приглашение которых на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 2017 года нецелесообразно (Приложение № 1).

Подробная справка о перечисленных лицах — см. Приложение № 2.

С уважением,

первый заместитель министра

В.В. Аристархов

Документ B: «Перечень лиц»

Приложение № 1

Перечень лиц, приглашение которых на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум 2017 года нецелесообразно

Крымов Д.А. Серебренников К.С. Васильев А.А. Должанский Р.П.

(написано от руки) Додин

(написано от руки) Могучий

Документ C: «Справка о перечисленных лицах» (фрагменты)

Приложение № 2

Секция «Театр»

1. Крымов Дмитрий Анатольевич (№ 72 в таблице в файле)

Постановка Д. Крымова «Своими словами. А. Пушкин, “Евгений Онегин”». Лаборатория Дмитрия Крымова театра «Школа драматического искусства», Москва

Спектакль представляет собой претензию на новую интерпретацию романа Пушкина с элементами литературоведческого и психологического погружения в произведения. Однако многие образы (клоун Пушкина, движущаяся на конвейере кукла Татьяны, трупик Ленского, могилка родителей Татьяны, куколка Ольги; далее появятся: Чебурашка — Онегин (тоже на конвейере), кукла длинноногой балерины, трупик дяди на столе) говорят об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения. Авторы используют формы антиэстетичные, скорее всего, намеренно создающие депрессивное восприятие. Вызывает удивление, что спектакль не имеет индекса возрастного ограничения и предназначен для детского фестиваля.

Постановка Д. Крымова «Своими словами. Н. Гоголь, “Мертвые души” (История подарка)». Театр «Школа драматического искусства», Москва

Спектакль в саркастической и глумливой манере использует образы Пушкина и Гоголя.

2. Серебренников Кирилл Семенович (№ 73 в таблице в файле)

Р. 07.09.1969. Российский театральный режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра».

Деятельность Серебренникова как режиссера и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры); присутствуют попытки фальсификации российской истории.

3. Васильев Анатолий Александрович (№ 75 в таблице в файле)

Р. 1942 г.

Российский театральный режиссер, создатель и руководитель Школы драматического искусства (с 1987 г.). В апреле 2006 года Васильев был уволен с поста художественного директора театра приказом комитета по культуре г. Москва по причине плохого выполнения распоряжений мэра. В сентябре 2006 года режиссер взял творческий отпуск и отправился во Францию, а в июле 2007 года подал заявление о прекращении сотрудничества со Школой драматического искусства. В настоящее время живет и работает во Франции.

Значительную часть творческой деятельности режиссера составляют авангардные эксперименты и радикальные интерпретации литературных произведений, направленные на деконструкцию традиций отечественного театрального искусства и традиционных российских ценностей. Склонен к формам искусства, формирующим депрессивную модель мировосприятия.

Видео: постановка А. Васильева «Шесть персонажей в поисках автора» (ШДИ, 2001)

На 6:19 мин. пошловатые телодвижения актеров, изображающие гомосексуальные отношения; с 1.35 мин. розыгрыш полового акта…

«Медея-материал» (Х. Мюллер)

Женщина выкрикивает какие-то малопонятные звуки, потом начинает раздеваться, раздевается и продолжает выкрикивать…

4. Додин Лев Абрамович (№ 76 в таблице в файле)

(Род. 14 мая 1944 г. Российский театральный режиссер. Зав. кафедрой режиссуры Российского государственного института сценических искусств.)

В творчестве склонен к размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, попыткам фальсификации российской истории. Судя по всему, разделяет «оппозиционное» политическое мировоззрение.