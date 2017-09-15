Луи Гаррель и Жан-Мишель Жарр вошли в комитет по поддержке Серебренникова

Луи Гаррель и Жан-Мишель Жарр вошли в комитет по поддержке СеребренниковаЖан-Мишель Жарр© The Arts Desk
Сегодня, 15 сентября, стало известно, что в состав созданного во Франции комитета по поддержке художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова вошли актеры Луи Гаррель, Изабель Юппер и Шарлотт Рэмплинг, композитор Жан-Мишель Жарр и посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Гоголь-центр», на сегодняшний день в комитете более 100 человек, среди них директор Национального театра танца Шайо Дидье Дешам, директор Авиньонского театрального фестиваля Оливье Пи, глава Национального драматического центра Нормандия-Руан Давид Бобе, директор хореографического фестиваля Канн Брижитт Лефевр, режиссеры Сесиль Бакес, Жан-Пьер Баро, Ив Бонен, Ришар Брюнель, Важди Муавад, Филипп Кен, Оливье Летелье, актеры Жозиан Баласко, Беренис Бежо, Николя Бушо, Беатрис Даль, Валери Древиль, Жан-Мишель Риб.
10 сентября более 40 французских актеров и режиссеров приняли участие в общественной акции в поддержку Серебренникова в фойе Национального театра танца Шайо в Париже. Театральные деятели Франции начали сбор подписей под петицией в поддержку российского режиссера.
23 августа Кирилл Серебренников был отправлен Басманным судом Москвы под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется в организации хищения не менее 68 млн рублей бюджетных средства, выделенных основанной им «Седьмой студии» на театральный проект «Платформа».
В поддержку Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» выступили многие деятели культуры в России и за рубежом, в том числе Европейская киноакадемия, Европейский культурный парламент, Ассоциация театральных критиков, Гидон Кремер, Иван Вырыпаев, Чулпан Хаматова, Иэн Маккеллен, актеры, режиссеры, музыканты, литераторы, драматурги и руководители театров из разных стран, 1300 подписей собрало открытое письмо трехсот молодых российских деятелей культуры, потребовавших освободить фигурантов дела «Седьмой студии».
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