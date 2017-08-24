Европейская киноакадемия призвала освободить Кирилла Серебренникова

Сегодня, 23 августа, Европейская киноакадемия выступила с заявлением, в котором выразила солидарность с режиссером Кириллом Серебренниковым и потребовала от российских властей немедленно освободить его из-под ареста.

В заявлении, опубликованном на сайте Европейской киноакадемии, Серебренников назван одним из самых выдающихся российских режиссеров театра и кино, чьи фильмы участвовали в международных фестивалях в Каннах, Венеции и Локарно.

Два из них — «Измена» и «Ученик» — в 2013 и 2016 годах выдвигались на премию Европейской киноакадемии, за музыку к «Ученику» Илья Демуцкий получил премию в номинации «Европейский композитор 2016 года».

В документе говорится, что помещение Серебренникова под домашний арест означает, что он не сможет продолжить работу ни в московском театре «Гоголь-центр», ни в Петербурге, где идут съемки его нового фильма.

«Есть все основания считать арест Кирилла Серебренникова политически мотивированным», — пишут академики. Они обращаются к российским властям с просьбой немедленно освободить режиссера и гарантировать ему свободу передвижения и художественного выражения.

Заявление подписали члены правления Европейской киноакадемии — Франсис Беспфлюг (Франция), Майк Дауни (Великобритания), Агнешка Холланд (Польша), Ребекка О'Брайен (Великобритания), Антонио Саура (Испания) — и еще 125 кинематографистов из разных стран Европы.

22 августа Кирилл Серебренников был задержан сотрудниками Следственного комитета России и на следующий день помещен под домашний арест до 19 октября. Режиссер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признает. В поддержку Серебренникова выступили многие деятели культуры в России и за рубежом.



