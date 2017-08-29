Европейский культурный парламент выступил в поддержку Кирилла Серебренникова

© Станислав Красильников / ТАСС

Европейский культурный парламент направил генеральному прокурору Юрию Чайке и правительству РФ открытое обращение, в котором выразил протест против ареста режиссера Кирилла Серебренникова.

COLTA.RU приводит обращение Европейского культурного парламента полностью:



Генеральному прокурору Юрию Чайке и Правительству России, Москва

Мы, члены Европейского культурного парламента, ЕКП, протестуем против ареста нашего члена и друга Кирилла Серебренникова. Мы рассматриваем этот арест как попытку заставить замолчать всемирно известного режиссера кино и сцены.

Серебренников обвиняется в присвоении государственных средств для производства спектакля «Сон в летнюю ночь» Шекспира, которая, как утверждается, так и не состоялась. Тем не менее, видеозапись, обзоры, записи зрителей в Facebook, гастроли в Риге и Париже, номинация на российскую национальную театральную премию «Золотая маска» и, что не менее важно, программа Гоголь-центра в Москве, доказывают, что эти обвинения абсурдны. И все же Серебренников рискует быть осужденным и получить длительный тюремный срок.

Мы протестуем против обвинений и против домашнего ареста, на который он был помещен до суда. Это, по сути, запрет на общение, предвзятость и запрет на работу для одного из самых известных современных русских деятелей искусства.

В духе демократии и верховенства закона мы просим российскую прокуратуру не поддаваться на политические или религиозные сигналы и отказаться от обвинений против Кирилла Серебренникова. Мы настоятельно призываем правительство России обеспечить, чтобы великий художник Кирилл Серебренников не стал жертвой политически мотивированной судебной ошибки.

Карл-Эрик Норрман, Генеральный секретарь ЕКП

и члены ЕКП — всего 170 подписей





Европейский культурный парламент — это форум европейских деятелей в области искусства, культуры и литературы,открытый для диалога, дискуссий и дебатов по важнейшим и актуальным вопросам, имеющим важное значение для европейского сотрудничества, европейской демократии и европейской культуры.

ЕКП основан в 2002 году. В настоящее время Парламент насчитывает более 170 членов из 42 стран. Помимо Кирилла Серебренникова Россию в ЕКП представляют писатель Людмила Улицкая, художник Марина Колдобская, архитектор Евгений Асс, искусствовед Юлия Бардун.



