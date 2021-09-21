6–14 ноября в Санкт-Петербурге пройдет XX фестиваль балета Dance Open. COLTA.RU по традиции комментирует главные события форума — в этом году в его короткой программе главным оказалось все.

© Dance Open 2021

Балетная азбука6 ноября, Angleterre Cinema Lounge

Тридцать последних лет российская танцевальная сцена жадно хватала впечатления — как жирно проходили фестивали и гастроли, как ценен был каждый спектакль, даже откровенный треш (для мозговой работы плохие спектакли полезнее гениальных), стало понятно только сейчас. Пандемия, прирезав фестивальные бюджеты и закрыв пути сообщения, заставила обострить внимание и вернуться к элементарным вопросам — подумать о том, по каким законам в современности продолжает существовать то или другое явление.

В двадцатый сезон Dance Open не делает парадного открытия, вместо этого приглашая в кинотеатр гостиницы «Англетер» на премьеру фильма «Балетная азбука». На каждую букву русского алфавита придумано по одному слову, которые заранее не анонсируются. Хоть какое слово назови, рассказчик может увести в любую сторону — ведь это хореограф Алексей Мирошниченко, интеллектуал и остроумец, наизусть цитирующий мемуары Матильды Кшесинской и виртуозно владеющий тем, что по-французски называется petite histoire. Возможно, его рассказы об истории и ремесле будут чем-то похожи на мастер-классы Мстислава Ростроповича. Возможно, фильм натолкнет на ответ, почему балет по-настоящему востребован сегодня и чем он тревожит — или, наоборот, навевает человечеству сон золотой. Кажется, для профессионалов этот вопрос снова встал ребром: в те же ноябрьские дни в Перми играют премьеру балета под названием «Путеводитель по балету».

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