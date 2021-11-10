Алгебру гармонией

Празднование своего столетия в этом сезоне Московская филармония украсила невероятно рафинированным проектом — новым абонементным циклом «Вещь в себе». Его концерты в зале Чайковского начинаются позже обычного — в девять. Занятые, но продвинутые и мотивированные слушатели должны успеть. Программа недлинная, но интенсивная: одно отделение, одна важная партитура из музыки последних десятилетий. Сначала нам ее разбирают по винтикам, и лишь потом осознанно слушаем целиком.

Винтики в первый вечер были не только метафорические, но и буквальные. Потому что стартовал абонемент со знаменитого сочинения Арво Пярта «Tabula rasa» для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано, звучащего как колокол благодаря засунутым в его струны болтам диаметром 5 и 6 мм (размер болтов оговаривал сам автор). Первыми легендарными исполнителями в 1977 году в Таллине были Гидон Кремер, Татьяна Гринденко и дирижер Эри Клас (им эта музыка и посвящена). Сейчас на сольных скрипках играли Айлен Притчин и Леонид Железный, за пультом ансамбля Questa Musica стоял Филипп Чижевский, но на финальные поклоны совершенно справедливо вышли не трое, а четверо.

© Московская филармония

Сама по себе «Tabula rasa» занимала ровно половину общего хронометража. Остальное время ведущий Ярослав Тимофеев объяснял и показывал, как устроена эта сложная пяртовская простота, именуемая композиторской техникой tintinnabuli, и даже замахивался на то, чтобы отделить в ней алгебру от гармонии. Для этого он садился за клавиатуру сам и приглашал на сцену отдельных музыкантов из-за кулис, раскладывал музыку в виде схемы на видеоэкране, демонстрировал болт для рояльных струн, работал переводчиком-синхронистом с эстонского и не забывал изящно шутить про обнуление — в 70-е Пярт сумел критически пересмотреть символы веры послевоенного авангарда и начать с чистого листа, с чистой доски, с tabula rasa.

© Московская филармония

Ярослав Тимофеев — автор диссертации о Стравинском, лауреат международных конкурсов по фортепиано, композиции и искусству колокольного звона, главный редактор ваковского журнала «Музыкальная академия» и пианист инди-поп-группы OQJAV — человек множества талантов, важнейшим из которых для нас в данном случае является его фантастическое умение разговаривать с самой любознательной частью филармонической (и примкнувшей к ней) аудитории всерьез, но без занудства. Безусловно, мощную базу в формировании такого рода слушательских привычек заложил Владимир Юровский (наследник Геннадия Николаевича Рождественского) своим десятилетним лекционно-концертным циклом «Истории с оркестром». С самим Ярославом связаны недавние чрезвычайно симпатичные местные стартапы «Мама, я меломан» и «Язык музыки». Новорожденная «Вещь в себе» — высший пилотаж, и по придирчиво отобранным молодым исполнительским силам видно, насколько этот проект важен для филармонии.

© Московская филармония

Всего таких вечеров в абонементе этого года три. Пока вся музыка — очень френдли по отношению к слушателям: новая простота, минимализм, никакого экстрима. В феврале предлагается рассмотреть под микроскопом Тимофеева «Стикс» Гии Канчели при участии альтиста Сергея Полтавского и Госоркестра с его новым шефом Василием Петренко. В мае — «Музыку пустыни» Стива Райха с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром и хором Intrada под управлением Валентина Урюпина.

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