Даже ля-бемоль минор

Вокруг все отменяется, рушится, разбивается о карантинные скалы и тонет, но Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета на берегу Черного моря в Сочи проходит в 14-й раз в привычно-безбрежном объеме. В его десятидневную программу, основные площадки которой — Зимний театр и Органный зал, вмещается невероятное количество всего. Оперный гала во главе с Ильдаром Абдразаковым, балетная подборка от Николая Цискаридзе, джаз с Вадимом Эйленкригом, настоящее испанское фламенко с Мариной Эридиа, фольклорно-барочное путешествие по музыке средиземноморского побережья с итальянским ансамблем Soqquardo italiano, россыпь российских театральных звезд от Хабенского до Перетрухиной, девять мировых премьер от композиторов всех возрастов разных национальностей с непременным отмечанием дня рождения Александра Чайковского 19 февраля. По случаю 75-летия своего друга Башмет вручил Чайковскому премию имени Шостаковича и пошутил, что могло бы ведь быть и наоборот — «Шостакович получил премию имени Чайковского». Другому юбиляру — недавно отметившему 250-летие Бетховену — приготовлен марафон из четырех сонатных программ в один день в исполнении талантливого юношества.

© Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой РКА

Но это только вершина айсберга. Попутно в проходящей в рамках фестиваля Международной музыкальной академии ее участники учатся петь, играть на разных инструментах и даже дирижировать, благо среди коллективов фестиваля есть Юношеский симфонический оркестр (два других оркестра Башмета — «Солисты Москвы» и «Новая Россия» — тоже тут). Среди педагогов заявлены духовики из Швейцарии и США, балалаечники и гусляры из ансамбля «Россия» имени Зыкиной, глава Молодежной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, концертмейстер Ла Скала Мзия Бахтуридзе, скрипачка Татьяна Самуил, многолетний концертмейстер группы альтов Берлинской филармонии Вильфрид Штреле, дирижер Фреди Кадена. Молодые композиторы соревнуются в конкурсе имени Шнитке и Рихтера (в этом году в номинации «камерный ансамбль» первую премию в размере 150 000 рублей получила Вера Петрова, первая премия в номинации «струнный квартет» не присуждена). Молодые журналисты, освещающие события культурной жизни, проходят трехдневный интенсивный курс. Поэты выступают на Турнире поэтов. Работает лаборатория видеоарта и фотошкола. В общем, немного напоминает зимний пионерский лагерь, в котором некоторое количество бумеров решили устроить перекличку.

© Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой РКА

Ареной для особо разноголосой переклички стал концерт-открытие. Первая часть его уникальной программы включала пять сочинений современных авторов. Среди них Пьеса для трех альтов и струнного ансамбля китайского композитора Чжии Вана предоставляла соло хозяину фестиваля, Фантазия на ирландские темы британского флейтиста и аранжировщика Гарета МакЛернона, в которой он солировал вместе с Максимом Рубцовым из РНО, демонстрировала пораженной публике многочисленной флейтовое семейство, от пикколо до баса, а Enigma для органетто (на этом загадочном инструменте играла Каталина Висенс из Швейцарии) и струнных белорусско-германского автора Валерия Воронова была просто очень хороша.

© Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой РКА

После этого выкатились два рояля, на которых Ксения Башмет и Андрей Гугнин доблестно сражались с двухрояльным концертом Макса Бруха (1912), отличающимся невероятным пафосом и столь же невероятной тональностью ля-бемоль минор. Мне кажется, они едва сдерживались от смеха. Затем Вадим Репин, наоборот, серьезно и чувствительно играл Второй скрипичный концерт Прокофьева, ведя, а иногда и таща за собой Юношеский оркестр (сменивший к тому моменту на сцене «Солистов Москвы»). А потом наступило время оперной дивы — Аида Гарифуллина ко всеобщему счастью сверкнула арией Русалки, ариозо Иоланты и Вальсом Мюзетты, каким-то образом совпав с оркестром, хоть сидящий за пультом Башмет ни разу не повернул к ней головы.

© Алексей Молчановский / Предоставлено пресс-службой РКА

Главную тему года фестиваль тоже не пропустил. Совместно с Санкт-Петербургским культурным форумом он провел Международную конференцию директоров учреждений культуры «Академическое искусство в период пандемии», на которой, например, были замечены директор «Зарядья» Ольга Жукова, директор «Царицыно» Елизавета Фокина, главный редактор портала Культура.РФ Олеся Максимова, директор по контенту X-Media Digital (это, проще говоря, русский YouTube) Наталья Хитрова — все очень толковые женщины. Вопросов пока больше, чем ответов. Хотя некоторые опорные пункты есть. Скажем, онлайн не заменяет оффлайн, не надо этого бояться. Если что-то можно провести даже и в неполном объеме, то надо проводить сейчас, а не переносить на потом. Но вопрос вопросов остается — почему в Зимнем театре разрешена только 30-процентная рассадка, а самолеты из Москвы, которая частично решила в этом году переехать в Сочи, летят заполненные под завязку?

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