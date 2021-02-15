Моцарт с кастаньетами и человеческим лицом

По случаю новой постановки театр приобрел клавесин и оборудование для бегущей строки с переводом либретто, и одно это говорит о размерах здешних тектонических сдвигов. Прежде в том и другом просто не было необходимости. И «Кармен», и «Травиату» тут поют по-русски, так что титры не нужны. Из Моцарта в репертуаре есть «Так поступают все женщины», относительно нестарый спектакль 2015 года «для семейного просмотра» в «редакции театра», но в нем обходятся без речитативов и партии континуо, предполагающей клавесин.

О том, что на улице XXI век и так давно не носят, заявила команда постановщиков во главе с молодым и деятельным режиссером Дмитрием Белянушкиным, приглашенным новым руководством театра. Премьера оперы Моцарта была назначена еще на прошлый апрель, но мир накрыла пандемия. Во время нее коллектив начали сотрясать разнонаправленные внутренние конфликты всех со всеми, в которых стороннему наблюдателю непросто разобраться. Так или иначе, на сегодняшний день мы имеем очень симпатичного «Фигаро» и театр, растревоженный непривычным для него вниманием понаехавших столичных экспертов (скажем, он никогда не участвовал в «Золотой маске»).

В спектакле, оформленном Виктором Шилькротом, самым именитым членом приглашенной постановочной команды, есть и грамотное пространство в стиле хай-тек, и люди в современных костюмах, и даже бассейн с надувным матрасом, на котором Барбарина (Евгения Авдеева) в купальнике (художник по костюмам — Ирэна Белоусова) поет свою арию о потерянной булавке. Но главный герой этой революционной нижегородской продукции — все же оркестр, проделавший грандиозную работу под управлением молодого знатока старой музыки Ивана Великанова. Легкость, прозрачность, задор и уверенное переключение скоростей — без этого моцартовская постановка не имела бы никакого смысла. И это все в ней есть. Маэстро дирижирует из-за стоящего в оркестровой яме клавесина, на котором сам же очень креативно аккомпанирует певцам в речитативах — а это для здешних мест новость посильнее бассейна с матрасом! Певцы, для которых специально выписали коуча по итальянскому языку, не форсируют звук и пробуют по-барочному «шалить», вставляя в партию дополнительные украшения. В сложных ансамблях видно, насколько все сшито на живую нитку и вот-вот разъедется, но сшито-то по правильной выкройке! В общем, налицо стремительное движение в сторону осознанного исполнения Моцарта.

Солистов набрали молодых, все местные, за исключением приглашенного в премьерный состав из Москвы на роль Фигаро Олега Цыбулько. Но Олег Федоненко в партии Графа его переигрывает своим порывистым обаянием. Олеся Яппарова — озорная Сюзанна. Надежда Маслова — смешливая Марцелина. Светлана Ползикова — нежная Графиня, которой выпало петь свою арию, лежа на полу около бассейна (зато картинка на видеоэкранах, показывающая ее с камеры на потолке, получается красивая). А Екатерина Платонова в качестве угловатого мальчика Керубино — вообще находка и для дирижера, и для режиссера.

Работа Белянушкина, послужившего паровозом во всей этой невероятной истории, видна невооруженным взглядом. Скучать зрителю он не дает, музыке при этом не перечит, с чувством юмора у него все в порядке. Хотя идей больше, чем их развития. После антракта появляются маскарадные парики и кринолины. Современная офисно-гостиничная комедия один раз неожиданно выруливает в испанский танец фанданго (Моцарт имел его в виду, но не до такой степени, хотя получилось эффектно), для чего в оркестр добавлены кастаньеты, а солисты обучены лихо стучать каблуками (хореограф — Наталья Фиксель). В другой раз, в финальной сцене блуждания героев в темном саду, действие предательски провисает. Но радостное удивление от того, что на сцене живые люди с человеческими, а не оперно-вампучными лицами, уже не покидает зал до самого конца.

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