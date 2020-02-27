Сад расходящихся тропок

В горнолыжном Сочи закончился XIII Зимний международный фестиваль искусств под художественным руководством Юрия Башмета и директорством Дмитрия Гринченко (Русское концертное агентство). Фестивальных дней не так уж много — 12, примерно как в зимней «Моцартовской неделе» горнолыжного Зальцбурга. Но вмещается в них столько, что, кажется, и никакого летнего Зальцбурга не хватит. Это и звездные — максимально разножанровые — представления для широкой аудитории (театр c Хабенским и Мироновым, балет с Осиповой, джаз, этника, классика и выделенное в этом году в отдельную графу барокко), и отчетные концерты вокального, инструментального и народного департаментов, состязания молодых поэтов и композиторов, лекции хоть автора COLTA.RU Ляли Кандауровой, хоть автора Zavtra.ru Александра Дугина, лаборатория видеоарта, фотошкола и семинар для молодых журналистов.

© Владимир Богданов / пресс-служба Русского концертного агентства

И дело не столько в количестве всего, сколько в разнонаправленности. Очень непросто ориентироваться на этой местности и находить там логику. Авторской мысли куратора, который ведет тебя по фестивальной программе за руку, тут не уловить. Ну кроме «пусть распускаются все цветы». «Нам нравится распускаться, / Нам нравится колоситься» — это очень подходящие по смыслу строчки из стихотворения Бродского, которым встречает нас буклет. Впрочем, дальше своими косяками с версткой и редактурой он только усугубляет праздничную непроходимость фестивального лабиринта.

Евгений Миронов © Владимир Богданов / пресс-служба Русского концертного агентства

Марина Брусникина ставит для Евгения Миронова спектакль по письмам Ван Гога к брату, Михаил Дурненков пишет либретто для новой хоровой оперы Александра Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе», а Эдуард Бояков и семь актрис во главе с Аликой Смеховой делают документально-музыкальный проект «Сочи. Некурортный роман» — вот как это фестивалю удается работать одновременно на диаметрально противоположных театральных полюсах? Или почему участник аншлагового финального гала-концерта — седовласый шведский виолончелист Франс Хельмерсон повергает своей игрой в сон? При том что за углом все супер. Придешь, например, на вечер с опасно звучащим названием «По следам Марко Поло», а он дико симпатичный. Итальянский ансамбль La Magnifica Comunità играет на старинных инструментах Генделя, Хассе и Вивальди без аутентичного лоска, с милой фальшью и очень по-домашнему — это как ресторан с итальянской кухней не для туристов, а для себя. Меццо-сопрано Рафаэлла Миланези покоряет стильной чувственностью и стильными одеждами, подбираемыми к экзотическим локациям барочных опер, арии из которых она поет. Экран позади сцены познавательно дополняет музыку древними красотами Венеции, Турции, Персии, Китая и Индии. Рассказчик Григорий Сиятвинда корректно отвечает за функцию «лицо из телевизора».

© Владимир Богданов / пресс-служба Русского концертного агентства

Или заглянешь на не претендующий на широкую публику композиторский конкурс, а там четверо струнников из «Солистов Москвы» (скрипачи Кирилл Кравцов и Михаил Фейхман, альтист Андрей Усов, виолончелист Александр Лунегов) и суперпианист Олег Худяков уверенно щелкают одну непростую партитуру за другой. Итоги конкурса, проходившего в рамках фестиваля уже в шестой раз, таковы. Из семи отобранных на него сочинений мне больше всего приглянулось жесткое, ритмически изобретательное фортепианное трио «Work of Time» Кирилла Архипова (ему присудили вторую премию). Представительное международное жюри (Кшиштоф Мейер, Патрик де Клерк, Валерий Воронов, Оскар Бьянки, Кузьма Бодров, Алексей Сюмак, Тосио Хосокава) под неизменным руководством Александра Чайковского предпочло квинтет Ильи Марфина, начинающийся как сочинение Павла Карманова, но затем довольно лихо много куда еще выруливающий.

© Владимир Богданов / пресс-служба Русского концертного агентства

Композиторская линия с некоторых пор становится на фестивале все заметнее и жирнее, живых авторов тут встречаешь не сильно реже, чем на Дягилевском фестивале Курентзиса или «Другом пространстве» Юровского, к ним попривыкла нарядная публика Зимнего театра, мировых премьер в этом году семь штук. Не в обиду худруку будет сказано, но на заключительном гала-концерте главным событием на сей раз было не сладкое пение струнников-солистов, а контрастные новые партитуры, отлично исполненные Всероссийским юношеским симфоническим оркестром и дирижером Клаудио Ванделли. Специально для фестиваля швейцарско-итальянский композитор Оскар Бьянки написал «Этуаль», где солирующая электрогитара (Нико Коук), будто пришелец из другой цивилизации, пытается контактировать с оркестром. Еще две мировые премьеры — медитативная пьеса «Uzu» японца Тосио Хосокавы и жизнерадостная Первая симфония итальянца Николы Кампогранде, подмигивающая симфонии Прокофьева с тем же порядковым номером. Юношеский оркестр Башмета (возраст участников — до 22 лет) не надо путать с Молодежным оркестром Московской филармонии (возраст — до 30 лет), который в эти же дни в Москве сыграл российскую премьеру сочинения Владимира Тарнопольского «Be@thoven-Invocation». Это как младшая и старшая группы детского сада. Но обе наступают взрослым на пятки — в том числе и тем, кто совершенно не боится заблудиться в музыке XXI века.

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