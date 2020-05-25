Подкасты о «зеленом» кино. Эпизод 3: фильмы Дени Делестрака и Барселонский клуб документалистов
Программный директор Ecocup Анастасия Лаукканен продолжает подкаст о самых впечатляющих примерах экологического кино
В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходил впервые в онлайн-формате на Кольте.
Частью фестиваля стали подкасты его создателей — директора фестиваля Натальи Парамоновой о том, как новая экономика будет отвечать на климатические изменения (здесь и здесь), и программного директора феста Анастасии Лаукканен о славном прошлом и настоящем экокино (первые два выпуска — вот тут и тут).
В третьем выпуске подкаста Анастасия Лаукканен предлагает поговорить и послушать о фильмах-расследованиях французского документалиста Дени Делестрака — о шокирующих войнах за песок (фильм «Песчаные войны», 2013 год), о темных тайнах морских грузовых перевозок («Freightened», 2016 год) и о монетизации природы. А также о Барселонском клубе документалистов, основанном режиссером Козимой Данноритцер, и немного о ее фильмах, которые каждый год принимают участие в фестивале. В этом году на фесте был показан фильм Данноритцер «Мегапожары».
Для вашего удобства подкаст можно слушать и на «Яндекс.Музыке».
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