Подкасты об экономике и климате. Эпизод 1: New Green Deal
Директор фестиваля Ecocup Наталья Парамонова — о том, как Европа собирается потратить один триллион евро на спасение планеты
В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит впервые в онлайн-формате на Кольте — с 21 до 24 мая.
Фестиваль уже начался, и сегодня вы можете посмотреть на Кольте фильм «Пища для перемен».
Обязательно изучите полную программу феста и гид.
В программу феста входит и серия подкастов. Вот здесь и здесь вы можете послушать первые выпуски подкаста о «зеленом» кино, которые записала программный директор фестиваля Анастасия Лаукканен.
А Наталья Парамонова, журналист, сооснователь и директор фестиваля, предлагает вам узнать побольше о том, как новая экономика будет отвечать на запросы климатической повестки.
В первом эпизоде ее подкаста речь пойдет о New Green Deal. В конце 2019 года Европейская комиссия анонсировала новую стратегию развития Европы. Она будет стоить один триллион евро, позволит Европе сохранить окружающую среду и спасти планету. Что значит «зеленая сделка», откуда ЕС возьмет деньги и на что собирается их потратить?
Вы можете послушать этот подкаст также на «Яндекс.Музыке».
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