Подкасты об экономике и климате. Эпизод 1: New Green Deal

В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит впервые в онлайн-формате на Кольте — с 21 до 24 мая.

Фестиваль уже начался, и сегодня вы можете посмотреть на Кольте фильм «Пища для перемен».

Обязательно изучите полную программу феста и гид.

В программу феста входит и серия подкастов. Вот здесь и здесь вы можете послушать первые выпуски подкаста о «зеленом» кино, которые записала программный директор фестиваля Анастасия Лаукканен.

А Наталья Парамонова, журналист, сооснователь и директор фестиваля, предлагает вам узнать побольше о том, как новая экономика будет отвечать на запросы климатической повестки.

В первом эпизоде ее подкаста речь пойдет о New Green Deal. В конце 2019 года Европейская комиссия анонсировала новую стратегию развития Европы. Она будет стоить один триллион евро, позволит Европе сохранить окружающую среду и спасти планету. Что значит «зеленая сделка», откуда ЕС возьмет деньги и на что собирается их потратить?

Вы можете послушать этот подкаст также на «Яндекс.Музыке».

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