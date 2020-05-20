Подкасты о «зеленом» кино. Эпизод 1: история Яна Артюс-Бертрана и его фильмов «Дом», «Человек» и «Женщина»
Cооснователь и программный директор фестиваля Ecocup Анастасия Лаукканен будет рассказывать вам про экокино — и начинает с его классика
В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит впервые в онлайн-формате на Кольте — с 21 до 24 мая.
С завтрашнего дня каждый день вы сможете увидеть на Кольте новые фильмы и принять участие в дискуссиях и мастер-классах. Кстати, вот вам в помощь подробный гид по фестивалю.
Тем временем на фесте будет не только все это, но и серия подкастов о прошлом и настоящем «зеленого» кино. Ведет их Анастасия Лаукканен, сооснователь и программный директор фестиваля.
В первом выпуске речь пойдет о настоящей глыбе — французском режиссере и фотографе Яне Артюс-Бертране, авторе фильмов «Дом» (2009), «Человек» (2015) и «Женщина» (2020).
Каждый из них — это глобальный взгляд на базовые явления, которые нас окружают: от природных — Земли и жизни океана — до самого человечества. Но этого мало. Артюс-Бертран придумал революционную форму распространения своего кино.
При чем тут опыт известного приматолога и антрополога Джейн Гудолл? Как был снят знаменитый фильм «Дом»? О чем на самом деле фильм «Человек»? Где их все можно посмотреть и почему слишком поздно быть пессимистами — обо всем этом вы услышите в подкасте Анастасии Лаукканен.
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