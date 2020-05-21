Подкасты о «зеленом» кино. Эпизод 2: «Завтра» — маленькая французская революция экодока

В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит впервые в онлайн-формате на Кольте — с 21 до 24 мая.

Фестиваль уже начался, и сегодня вы можете посмотреть на Кольте первый фильм в программе — «Поколение Грета».

Но это далеко не все — обязательно изучите полную программу феста и гид.

Кроме всего остального, сооснователь и программный директор фестиваля Анастасия Лаукканен ведет для вас серию подкастов о «зеленом» кино.

Второй выпуск посвящен хитовому французскому доку «Завтра» (2015), который в одной только Франции посмотрел миллион человек; он был награжден «Сезаром», попал в прокат в 27 странах мира и был, например, показан во всех школах Бельгии.

Фильм сняли известная актриса Мелани Лоран, которая пришла к решению подумать о том, в каком мире будет жить ее недавно родившийся ребенок, и режиссер Сирил Дион.

Почему именно это кино вдохновило сотни экоинициатив по всей Европе? Об этом рассказывает Анастасия Лаукканен.

Если вам так удобнее, вы можете послушать подкаст и на «Яндекс.Музыке».

И, кстати, не забудьте про первый выпуск, посвященный Яну Артюс-Бертрану, автору фильмов с глобальным размахом о природе и человечестве — «Дом», «Человек» и «Женщина», — вот здесь.

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