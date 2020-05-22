Подкасты об экономике и климате. Эпизод 2: Green Deal и Америка
Как Америка будет осуществлять на деле свою «зеленую» программу, или Трамп в роли мессии. Второй выпуск подкаста Натальи Парамоновой
В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит впервые в онлайн-формате на Кольте — с 21 до 24 мая.
Обратите внимание на полную программу феста и гид.
Как вы помните, вы можете послушать про все «зеленое» не только во время дискуссий, но и в подкастах фестиваля.
Например, Наталья Парамонова, журналист, сооснователь и директор фестиваля, рассказывает о связи экономики и климатической повестки.
В первом выпуске ее подкаста речь шла о «Европейском зеленом курсе».
Во втором Наталья переходит к сегодняшней Америке и к тому, насколько последовательно и в каких формах она собирается очищать свою экономику от дурного наследства экологического загрязнения, — а также к тому, как будет реагировать на «зеленые» вызовы весь остальной мир. Речь пойдет, в частности, об экономисте Кейнсе, о Рузвельте и, конечно, о Трампе.
На «Яндекс.Музыке» подкаст тоже есть.
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