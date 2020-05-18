Гид по фестивалю Ecocup Green Talks

В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит впервые в онлайн-формате на Кольте — с 21 до 24 мая.

Программа фестиваля действительно огромна. Несколько фильмов, которые вы впервые в России сможете посмотреть на Кольте, множество дискуссий, мастер-классов, подкасты. Полное расписание всех событий вы можете изучить вот здесь. Постарайтесь всюду успеть!

Тем временем мы попросили директора фестиваля Наталью Парамонову и его программного директора Анастасию Лаукканен выбрать для вас самое важное и ценное.

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Наталья Парамонова

Онлайн-формат дает много возможностей — например, доступ к просмотру фильмов и к дискуссиям из любой точки страны, а не только из города, где проходит фестиваль. Но появляются и большие сложности. Например, права на показ фильмов. Для всех нас, включая режиссеров, это совершенно новый опыт: никто не понимал, как это организовать. В итоге удалось договориться на два или даже три показа для каждого фильма. Посмотреть их можно будет только с российских IP.

Непросто было выбрать время для показов: ведь, когда в Москве полдень, в Петропавловске-Камчатском, как известно, полночь. В итоге два фильма — «Поколение Грета» и «Пищу для перемен» — можно будет увидеть на трех сеансах начиная с 10 утра по Москве. Что касается дискуссий, можно будет не только поучаствовать в них, но и посмотреть потом в записи.

У фестиваля онлайн не будет привычных атрибутов — открытия, тусовки, селфи на фоне брендвола. Поэтому мы продумываем активности по вовлечению аудитории — скайп-съемки, фотографии с тегом фестиваля. Правила игры поменялись, но зато мы получили возможность за один раз охватить больше людей, до которых, возможно, в иной ситуации просто не добрались бы.

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