 
18 мая 2020ECOCUP
367

Гид по фестивалю Ecocup Green Talks

Если у вас разбегаются глаза, то вот вам точный путеводитель по тому, что выбрать в программе феста в первую очередь

текст: Яна Пчелинцева
1 из 12
закрыть

  • В этом году фестиваль «зеленого» кино и дискуссий Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит впервые в онлайн-формате на Кольте — с 21 до 24 мая.

    Программа фестиваля действительно огромна. Несколько фильмов, которые вы впервые в России сможете посмотреть на Кольте, множество дискуссий, мастер-классов, подкасты. Полное расписание всех событий вы можете изучить вот здесь. Постарайтесь всюду успеть!

    Тем временем мы попросили директора фестиваля Наталью Парамонову и его программного директора Анастасию Лаукканен выбрать для вас самое важное и ценное.

    Bigmat_detailed_picture© Unsplash
    . . .
    Наталья Парамонова

    Онлайн-формат дает много возможностей — например, доступ к просмотру фильмов и к дискуссиям из любой точки страны, а не только из города, где проходит фестиваль. Но появляются и большие сложности. Например, права на показ фильмов. Для всех нас, включая режиссеров, это совершенно новый опыт: никто не понимал, как это организовать. В итоге удалось договориться на два или даже три показа для каждого фильма. Посмотреть их можно будет только с российских IP.

    Непросто было выбрать время для показов: ведь, когда в Москве полдень, в Петропавловске-Камчатском, как известно, полночь. В итоге два фильма — «Поколение Грета» и «Пищу для перемен» — можно будет увидеть на трех сеансах начиная с 10 утра по Москве. Что касается дискуссий, можно будет не только поучаствовать в них, но и посмотреть потом в записи.

    У фестиваля онлайн не будет привычных атрибутов — открытия, тусовки, селфи на фоне брендвола. Поэтому мы продумываем активности по вовлечению аудитории — скайп-съемки, фотографии с тегом фестиваля. Правила игры поменялись, но зато мы получили возможность за один раз охватить больше людей, до которых, возможно, в иной ситуации просто не добрались бы.

    Подписывайтесь на наши обновления

    Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

    Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

    RSS-поток новостей COLTA.RU

facebooktwitterвконтакте