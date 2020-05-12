Фестиваль Ecocup Green Talks: полное расписание

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Премьерные фильмы, дискуссии, мастер-классы — это будут четыре под завязку забитых дня.

На все события фестиваля вы можете заранее зарегистрироваться вот здесь.

Полное расписание фестиваля Ecocup Green Talks

21 мая

11:00. Дискуссия «Мама, я климатический активист»

14:00. Фильм «Поколение Грета» (Франция, 2020 год)

После фильма — обсуждение с климатическим активистом Аршаком Макичяном

16:30. Дискуссия «Раздельный сбор отходов в регионе: кейс Барнаула»

17:00. Дискуссия «Пойдет ли Россия “зеленым” курсом Европы?»

19:00. Фильм «Поколение Грета» (Франция, 2020 год)

После фильма — Q&A с режиссером Симоном Кесслером





22 мая

10:30. Дискуссия «Покупать нельзя делиться. Будущее шеринг-экономики»

12:00. «Не/победимый пластик». Презентация русскоязычного издания «Пластикового атласа»

Спикер: Лили Фюр, руководитель дивизиона защиты окружающей среды Фонда имени Генриха Бёлля (Берлин)

13:00. Disco Soup. Онлайн-мастер-класс по приготовлению еды из спасенных продуктов

14:00. Фильм «Пища для перемен» (Франция, 2019 год)

После фильма — обсуждение с Иваном Чуксиным, лауреатом Всероссийского конкурса научных проектов Science Slam Nano, аспирантом кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. Тимирязева

17:00. Дискуссия «Выжить после нефти»

19:00. Фильм «Пища для перемен» (Франция, 2019 год)

После фильма — Q&A с режиссером Бенуа Бренже





23 мая

10:30. Дискуссия «Спасти рядовое дерево: активизм в защиту зеленых городов»

12:00. Фильм «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год)

После фильма — обсуждение с руководителем противопожарной программы Greenpeace России Софьей Косачевой

15:00. «Журналисты-детективы: кто и как проводит сегодня экологические расследования». Встреча с журналистом Крейгом Шоу (Великобритания)

15:00. «Привет, я экоголик!». Встреча с психологом

17:00. Дискуссия «Мусора больше нет»

19:00. Фильм «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год)

После фильма — Q&A с режиссером Козимой Данноритцер





24 мая

10:30. Дискуссия «Мусоросжигание: что скрывается за успешным опытом Европы»

12:00. Фильм «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год)

После фильма — обсуждение с научным руководителем программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимиром Кревером и сотрудником заповедника Тигирекский Людмилой Пожидаевой

14:00. «Локдаун: животные захватывают мир человека». Ученые из заповедников рассказывают о том, как изменилась природа за время изоляции человека

15:30. Дискуссия «Малые реки в городах. Зачем нужно их сохранять?»

17:00. Дискуссия «На пике пожаров»

19:00. Фильм «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год)

После фильма — Q&A с режиссером Винсентом Перацио

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