Фестиваль Ecocup Green Talks: полное расписание
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
Премьерные фильмы, дискуссии, мастер-классы — это будут четыре под завязку забитых дня.
На все события фестиваля вы можете заранее зарегистрироваться вот здесь.
Полное расписание фестиваля Ecocup Green Talks
21 мая
11:00. Дискуссия «Мама, я климатический активист»
14:00. Фильм «Поколение Грета» (Франция, 2020 год)
После фильма — обсуждение с климатическим активистом Аршаком Макичяном
16:30. Дискуссия «Раздельный сбор отходов в регионе: кейс Барнаула»
17:00. Дискуссия «Пойдет ли Россия “зеленым” курсом Европы?»
19:00. Фильм «Поколение Грета» (Франция, 2020 год)
После фильма — Q&A с режиссером Симоном Кесслером
22 мая
10:30. Дискуссия «Покупать нельзя делиться. Будущее шеринг-экономики»
12:00. «Не/победимый пластик». Презентация русскоязычного издания «Пластикового атласа»
Спикер: Лили Фюр, руководитель дивизиона защиты окружающей среды Фонда имени Генриха Бёлля (Берлин)
13:00. Disco Soup. Онлайн-мастер-класс по приготовлению еды из спасенных продуктов
14:00. Фильм «Пища для перемен» (Франция, 2019 год)
После фильма — обсуждение с Иваном Чуксиным, лауреатом Всероссийского конкурса научных проектов Science Slam Nano, аспирантом кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. Тимирязева
17:00. Дискуссия «Выжить после нефти»
19:00. Фильм «Пища для перемен» (Франция, 2019 год)
После фильма — Q&A с режиссером Бенуа Бренже
23 мая
10:30. Дискуссия «Спасти рядовое дерево: активизм в защиту зеленых городов»
12:00. Фильм «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год)
После фильма — обсуждение с руководителем противопожарной программы Greenpeace России Софьей Косачевой
15:00. «Журналисты-детективы: кто и как проводит сегодня экологические расследования». Встреча с журналистом Крейгом Шоу (Великобритания)
15:00. «Привет, я экоголик!». Встреча с психологом
17:00. Дискуссия «Мусора больше нет»
19:00. Фильм «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год)
После фильма — Q&A с режиссером Козимой Данноритцер
24 мая
10:30. Дискуссия «Мусоросжигание: что скрывается за успешным опытом Европы»
12:00. Фильм «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год)
После фильма — обсуждение с научным руководителем программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимиром Кревером и сотрудником заповедника Тигирекский Людмилой Пожидаевой
14:00. «Локдаун: животные захватывают мир человека». Ученые из заповедников рассказывают о том, как изменилась природа за время изоляции человека
15:30. Дискуссия «Малые реки в городах. Зачем нужно их сохранять?»
17:00. Дискуссия «На пике пожаров»
19:00. Фильм «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год)
После фильма — Q&A с режиссером Винсентом Перацио
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