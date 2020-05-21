Премьера фильма «Поколение Грета»
С именем Греты Тунберг связаны судьбы ее многочисленных сторонников по всему свету. Сегодня и только сегодня вы сможете увидеть фильм об этом молодом движении
Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.
С сегодняшнего дня вы сможете посмотреть следующие фильмы: «Пища для перемен» (Франция, 2019 год), «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год) и «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год).
Начинается кинопрограмма фестиваля, на котором есть далеко не только кино, с премьеры французского дока «Поколение Грета» (2020 год, 54 мин.) режиссера Симона Кесслера.
В центре этого фильма — девять представительниц поколения Z из разных стран мира — от США до Кении; самой младшей — 12, самой старшей — 24. Объединяет их не только поколение, но и выбор: все они присоединились к движению юных, которые хотят спасти свое будущее от экологической катастрофы. Как известно, символом нового климатического протеста стала шведка Грета Тунберг. Как каждая из этих девочек и девушек пришла к такому решению? В чем специфика этой борьбы в ее национальных вариантах? Что у них впереди?
Все это вы сможете узнать, посмотрев сегодня и только сегодня «Поколение Грета» на Кольте на трех сеансах: в 10:00, 14:00 и 19:00.
После дневного показа состоится онлайн-дискуссия с участием Аршака Макичяна, который стал лицом климатического движения в России, — в 15:00. Вот в этом интервью Аршак рассказывает, какие биографические последствия активизм уже сейчас имеет для его жизни.
Принять участие в дискуссии с Макичяном вы сможете в YouTube, Фейсбуке и «ВКонтакте».
После вечернего показа пройдет Q&A c режиссером фильма Симоном Кесслером — в 20:00. На обсуждение можно попасть в YouTube, Фейсбуке и «ВКонтакте».
Внимание! Фильм можно увидеть только на территории РФ.
Трейлер
Подписывайтесь на наши обновления
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Квест по главному фестивалю новой музыки с подарком в конце
11:38Биеннале в Ий пройдет в онлайн-режиме
Вчера
17:54Заработал веб-конструктор «Дрейф в Берлине»
16:55Мемориальную доску Борису Стругацкому установят в Петербурге
15:18«Композиторские курсы» reMusik.org пройдут в онлайн-формате
14:03В цикле «Инклюзия как инструмент личного опыта» пройдет встреча «Любовь во время пандемии»Все новости