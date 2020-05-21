Премьера фильма «Поколение Грета»

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

С сегодняшнего дня вы сможете посмотреть следующие фильмы: «Пища для перемен» (Франция, 2019 год), «Мегапожары» (Испания — Франция, 2020 год) и «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год).

Начинается кинопрограмма фестиваля, на котором есть далеко не только кино, с премьеры французского дока «Поколение Грета» (2020 год, 54 мин.) режиссера Симона Кесслера.

В центре этого фильма — девять представительниц поколения Z из разных стран мира — от США до Кении; самой младшей — 12, самой старшей — 24. Объединяет их не только поколение, но и выбор: все они присоединились к движению юных, которые хотят спасти свое будущее от экологической катастрофы. Как известно, символом нового климатического протеста стала шведка Грета Тунберг. Как каждая из этих девочек и девушек пришла к такому решению? В чем специфика этой борьбы в ее национальных вариантах? Что у них впереди?

Все это вы сможете узнать, посмотрев сегодня и только сегодня «Поколение Грета» на Кольте на трех сеансах: в 10:00, 14:00 и 19:00.

После дневного показа состоится онлайн-дискуссия с участием Аршака Макичяна, который стал лицом климатического движения в России, — в 15:00. Вот в этом интервью Аршак рассказывает, какие биографические последствия активизм уже сейчас имеет для его жизни.

Принять участие в дискуссии с Макичяном вы сможете в YouTube, Фейсбуке и «ВКонтакте».

После вечернего показа пройдет Q&A c режиссером фильма Симоном Кесслером — в 20:00. На обсуждение можно попасть в YouTube, Фейсбуке и «ВКонтакте».

Внимание! Фильм можно увидеть только на территории РФ.

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