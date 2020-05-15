Смотрите онлайн-премьеру фильма «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» 24 мая

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

На фестивале вы сможете увидеть фильмы, которые позволяют взглянуть по-новому на экологические вопросы в самом широком их аспекте.

Например, вы знаете, что такое «трофический каскад»? Это сложная цепочка, связывающая животных, рыб, деревья и даже ландшафты друг с другом. Исчезновение или сокращение одного из главных видов меняет все. Известный эксперимент в Йосемитском национальном парке (США) показал, как искусственное возвращение в него волков привело в заповедник обратно бобров и птиц. Насколько этот эксперимент уникален — или его можно повторить в Европе с ее высокой плотностью городской застройки?

Этим вопросом занята программа «Дикая Европа». А работе этой программы посвящен фильм режиссера Винсента Перацио «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» (Германия — Франция, 2019 год, 52 мин.). В своем кино Перацио собрал свидетельства о том, как диких животных возвращают в природу в Румынии, Португалии, Великобритании и Нидерландах.

Фильм «Ревайлдинг» можно будет увидеть 24 мая на Кольте на двух сеансах — в 12:00 и в 19:00 по Москве.

После утреннего сеанса фильм можно обсудить с научным руководителем программы по сохранению биоразнообразия WWF Владимиром Кревером и сотрудником заповедника Тигирекский Людмилой Пожидаевой. А после вечернего — с самим Винсентом Перацио.

Кроме того, 24 мая в 14:00 на мероприятии, названном «Локдаун: животные захватывают мир человека», ученые из заповедников будут рассказывать о том, как звери и птицы начали возвращаться в города, опустевшие во время пандемии.

Все фильмы фестиваля доступны для просмотра только на территории России.

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