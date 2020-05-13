Смотрите онлайн-премьеру фильма «Пища для перемен» 22 мая

Новый фестиваль Ecocup Green Talks, организованный при поддержке представительства ЕС в России и Фонда имени Генриха Бёлля, проходит в этом году в онлайн-формате на Кольте с 21 по 24 мая.

Один из фильмов программы — французский док «Пища для перемен» (2019 год, 54 мин.) режиссера Бенуа Бренже. Он посвящен практически ежедневной проблеме, о которой Кольта уже писала, — спасению еды, которая утилизируется быстрее, чем ее успевают съесть и продать. Бренже снял кино об этой непозволительной расточительности, встретился с людьми, принявшими уже практические решения, и, в частности, дает зрителям мишленовского уровня рецепты, которые вы можете применить, чтобы не выбрасывать ни в чем не повинные и вполне еще годные продукты. Среди бенефициаров спасения еды — локальные фермеры и, собственно, вы сами. Почитайте также подробный текст Юлии Кузнецовой об этой проблеме.

Фильм будет показан на Кольте 22 мая на двух сеансах — в 14:00 и в 19:00 по Москве.

После сеанса в 14:00 вы сможете обсудить его с Иваном Чуксиным, лауреатом Всероссийского конкурса научных проектов Science Slam Nano, аспирантом кафедры генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства РГАУ-МСХА им. Тимирязева.

После сеанса в 19:00 — с самим его режиссером Бенуа Бренже.

Все фильмы фестиваля будут доступны к просмотру только на территории России.

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU